Курс доллара и евро резко сдал назад: сколько стоит валюта

Курс гривни немного укрепился по отношению к доллару и евро / Фото: 24tv.ua

В среду, 5 февраля, официальный курс доллара в Украине подешевел сразу на 23 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

В частности, курс доллара НБУ установлен на уровне 24,8523 гривни за доллар. Курс доллара на 4 февраля составляет 25,0836 гривни за один "бакс".

Курс гривни по отношению к евро Нацбанк зафиксировал на уровне 27,45 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 30 копеек.

Курс валют в Украине / bank.gov.ua

В банках средний курс американской валюты упал на 17 копеек – до 25,00 грн/долл. Средний курс продажи евро в банках снизился на 18 копеек и составил 27,66 грн/€.

Напомним, аналитики компании Forex Club прогнозируют, что курс гривни на протяжении февраля 2020 года будет колебаться в диапазоне 24,5-25,5 гривни за доллар. В свою очередь, экономический эксперт Юрий Гаврилечко прогнозирует, что в феврале 2020 года процесс девальвации гривны будет ситуативным.