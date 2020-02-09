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Порошенко съездил во Францию на кругленькую сумму: обнародована декларация

9 февраля 2020, 16:48

Петр Порошенко потратил на поездку во Францию больше 700 тысяч гривен.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко сильно потратился на отдых во Франции. Так, пятый президент Украины указал в декларации расходы свыше 700 тысяч гривен.

Согласно обнародованным данным в Едином реестре электронных деклараций, всего Порошенко потратил 712 038 гривен. Существенные изменения указаны 5 февраля. Сообщается, что 28 января он оплатил туристические услуги во Франции стоимость в 514,6 тысячи гривен и 5 февраля заплатил еще 197,4 тысячи гривен.

При этом он указал доход в размере 547 тысяч гривен от процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке

Стоит отметить, что вторая часть статьи 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции" гласит, что в случае существенного изменения в имущественном состоянии, а именно доходы или расходы свыше 50 прожиточных минимумов – на данный момент это 96,8 тысячи гривен - необходимо сообщить об этом НАПК.

Как ранее сообщал Главред, НАБУ открыло еще одно уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко

Франция декларация Петр Порошенко НАПК новости Украины
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