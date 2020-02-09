В Украине вырастут алименты на детей: сколько денег придется выложить

В Украине изменились выплаты по алиментам / "24 Канал"

В Украине в январе 2020 года увеличился размер прожиточного минимума, о чем подробнее можно прочесть в нашем материале Субсидии, пенсии, зарплаты, газ и ТВ – что меняется в январе в Украине.

Также вырастет минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей, сообщили в пресс-службе пресс-служба Министерстве социальной политики страны в Facebook.

Так, на одного ребенка в возрасте до шести лет запланировано три этапа повышения алиментов:

с 1 января размер выплат составит 1779 гривен,

с 1 июля – 1859 грн,

а с 1 декабря – 1921.

Тем временем на ребенка в возрасте от шести до 18 лет запланированы следующие начисления:

с 1 января – 2218 гривен,

с 1 июля – 2318 грн,

а с 1 декабря – 2395.

Минсоцполитики представило инфографику о размере выплат на детей / Facebook

Напомним, эксперт Юрий Гаврилечко в комментарии Главреду рассказал, что пенсионерам на что-то надеяться в Новом году не приходится.

"Достаточно взглянуть на фактические показатели наполняемости бюджета, которые пока еще предоставляет Госказначейство – у нас стабильный минус от плановых доходов в районе 10%. Если идет плановый недобор, то есть доходы бюджета меньше, чем планируемые, значит мы имеем минус по ВВП, а не плюс. Соответственно, мы имеем падающую на десять процентов экономику, а не рост на четыре процента, как хотел Кабмин. Все очень просто. Значит, мы вместе с этим имеем меньшее количество работающих и, соответственно, незадачу с наполнением Пенсионного фонда", - отметил Гаврилечко.

Также отметим, минимальная зарплата в Украине 2020 приподнимется на 550 грн – до 4,723 тыс. грн. Подробнее читайте в нашем материале Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020.