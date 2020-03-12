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Гривня ушла в крутое пике: сколько стоит валюта в Украине

12 марта 2020, 09:53

За день курс доллара вырос на 31 копейку.

доллар, курс доллара
Курс доллара и курс евро выросли  / Фото УНИАН

Курс доллара в Украине стремительно растет – за один день американская валюта подорожала на 31 копейку.

Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, установил официальный курс на уровне 25,62 гривни за один "зеленый". Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на сегодня установлен на уровне 25,6240 гривен за один "бакс" (+0,3105 грн). При этом курс доллара к гривне на 11 марта составляет 25,3135 грн/долл.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 29,04 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 25 копеек.

Курс доллара на 12 марта
Курс доллара и курс евро на 12 марта / bank.gov.ua

Курс доллара и курс евро в банках

В то же время средний курс американской валюты в продаже в банках утром в четверг поднялся на 66 копеек – до 26,42 гривни за один "зеленый". Средний курс продажи евро в банках вырос на 72 копейки и составил 29,99 грн/€.

Тем временем Национальный банк Украины 11 марта  продал банкам 350 миллионов долларов – это на 80 миллионов больше, чем 10 марта. Таким образом регулятор пытался удержать гривню от сильной девальвации.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,37 – 25,41. После старта торгов котировки доллара подскочили из-за высокого спроса на иностранную валюту. Нацбанк начинал продавать доллар по 25,55 гривни, а затем с шагом в 5 копеек при каждом новом выходе пришел к продаже по 25,75 к концу активной части сессии.

Напомним, ранее эксперты дали прогноз по курсу гривны

Как сообщал Главред, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что Украину может ждать полный крах уже через две недели, экономика которой и так на пределе. 

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