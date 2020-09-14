Аналитик спрогнозировал, как до конца недели изменится курс доллара / Reuters

Если в ближайшее время курс доллара пересечет отметку в 28,15 гривен на межбанковском рынке, то в Украине начнут расти девальвационные ожидания.

Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на проноз аналитика компании Альпари Максима Пархоменко.

"Курс доллара к гривне продолжил рост, достигнув к концу недели отметки 28 гривен за доллар. Общий недельный прирост составил порядка 20 копеек. Гривня снижалась по всему спектру рынка. Наличная гривня просела в цене на 25 копеек, добравшись до уровня в 28,05 грн. На межбанке курс подошел вплотную к отметке 27,95 грн за доллар. На открытии торгов в понедельник гривня удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. Несмотря на то, что гривня торгуется на своем минимуме, ажиотажа на рынке нет. Учитывая отсутствие новостей на этой неделе, пройти эту отметку будет непросто. В то же время если курс доллара сможет пройти этот уровень и подняться выше 28,15 грн на межбанковском рынке, то начнут расти девальвационные ожидания. Это будет заставлять многих придерживать свои доллары и будет толкать курс дальше вверх", ‒ заявил эксперт.

По его мнению, курс евро к гривне будет подвержен тем же тенденциям, что и доллар.

"В паре с евро у гривни аналогичные позиции. На прошлой неделе мы перешагнули отметку в 33 гривни за доллар. На данный момент национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33,50 грн за евро", — подытожил Пархоменко.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

Владимир Позний, руководитель международной инвестиционной компании EXANTE, спрогнозировал ‒ уже в ближайшее время курс доллара преодолеет отметку в 28,2 гривны, а до конца октября приблизится к отметке 29 гривен.

До того, экономист и политолог Олег Соскин утверждал ‒ в Украине стартовала очередная волна постепенного ослабления гривны по отношению к доллару и евро.