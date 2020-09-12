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Бакс штурмует новую высоту: эксперты рассказали о скачке курса доллара

12 сентября 2020, 05:33

Пара гривна/доллар перешагнет максимумы, не исключили эксперты.

Доллары Реутерс
Эксперты спрогнозировали курс доллара / Reuters

В Украине в сентябре 2020 года курс доллара может преодолеть психологическую отметку в 28 грн.

По прогнозу главы EXANTE Украина Владимира Позния, через две-три недели доллар, вероятно, начнет бить рекорды года, пишет Сегодня.

"Не будет удивительно, если уже в сентябре пара гривна/доллар перешагнет максимумы конца марта, преодолев отметку 28,2 грн, а до конца октября приблизится к отметке 29 грн. Стоит помнить, что это год выборов в США, и в борьбе за президентское кресло обе партии часто усиливают внешнеполитическую риторику, что негативно для рынков", – пояснил Позний.

В свою очередь руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук также прогнозирует девальвацию гривны в первые осенние месяцы.

"Осенью мы ожидаем незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 грн/долл. До конца года. Прежде всего это связано с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес-сезона и возобновлением запасов в условиях нормализации логистики поставок", – говорит Николайчук.

Читайте такжеДевальвация неминуема: появился неожиданный прогноз курса доллара до конца года

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

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