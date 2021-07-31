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Битва проиграна, но война продолжается: Украина ударит по СП-2, чтобы заблокировать запуск трубы

31 июля 2021, 14:46
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Киев проиграл сражение – газопровод Северный поток-2, скорее всего, будет достроен, считает Юрий Витренко.

Северный поток-2
Северный поток-2 можно остановить, если Украина докажет, что Газпром контролирует и добычу, и транспортировку газа - Витренко / Reuters

Украина проиграла борьбу, противодействуя достройке Северного потока-2. Трубопровод Газпрома наверняка будет достроен. Однако война Киева с российской трубой продолжается, и сейчас идет работа над блокадой запуска газопровода. Нужно применить меры, чтобы введение в эксплуатацию магистрали стало коммерчески невыгодным мероприятием. При этом Киев пытается не допустить сертификации газопровода. Трубопровод можно остановить, если Киев докажет, что Путин и Газпром контролируют как добычу, так и транспортировку газа. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что завершение строительства СП-2 фактически предрешено. Украина потерпела поражение в сражении за прекращение достройки магистрали.

Читайте такжеЕвросоюз ударит по СП-2 прямо перед его запуском: в Украине назвали сценарий блокады газопровода"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против СП-2 продолжается. Битва, которая проиграна, это скорее всего, так выглядит, это непосредственное строительство СП-2, что он будет достроен. К сожалению, это строительство возобновилось в январе этого года. И соответственно, к сожалению, это строительство в ближайшее время завершится", - считает Витренко.

Впрочем, по его словам, Киев работает над тем, чтобы запуск Северного потока-2 так и не состоялся. Введение трубопровода в эксплуатацию должно стать невыгодной с коммерческой точки зрения сделкой.

"Для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел", - уточнил глава НАК Нафтогаз.

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Также он добавил, что Украина прикладывает усилия для того, чтобы не завершилась процедура сертификации газопровода. Такую задачу можно реализовать в том случае, если удастся доказать, что компания-оператор СП-2 контролируется Газпромом и президентом России Владимиром Путиным. Законодательством Евросоюза запрещено, чтобы одно и то же физическое или юридическое лицо контролировало как добычу, так и транспортировку топлива.Читайте такжеБайдену "связали" руки: в Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2

"Это записано даже в этом совместном заявление США и Германии. Они говорят, что они сделают все, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет, был применен и по букве закона, и по духу закона", - подчеркнул Юрий Витренко.

Северный поток-2

Президент Владимир Зеленский призывал США и ЕС остановить достройку газопровода Северный поток-2. Он предупреждал Запад о том, что запуск трубопровода несет угрозу национальной безопасности Украины.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет говорил, что Европа отключит Северный поток-2 в том случае, если Россия будет использовать газопровод как оружие против Украины.

Бывший глава МИД, дипломат Константин Грищенко полагает, что запуск СП-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером Германии станет кандидат от Партии зеленых.

США и ФРГ 21 июля достигли сделки по Северному потоку-2. Запад обещает Украине гарантии со стороны Германии по продлению российско-украинского договора по транзиту газа еще на 10 лет и санкции против России в случае новой агрессии в отношении Киева.

На Банковой раскритиковали договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, документ ничего конкретного Украине не гарантирует. Поэтому Киев продолжит борьбу против трубопровода и переговоры с Западом.

Нафтогаз Юрий Витренко Северный поток-2 новости Украины
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