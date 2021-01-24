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Бизнес на крови: куму Путина отдают угольные компании в ОРДЛО – СМИ

24 января 2021, 12:58
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В ОРДЛО происходит смена кураторов угольных предприятий.

уголь, Триполье, ТЭС
В ОРДЛО идет передел рынка угля / УНИАН

В ОРДЛО угольная отрасль переходит под контроль нардепа Виктора Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Как пишет издание Don Press, именно для этого было создано предприятие Торговый дом. Донские угли, которое "захватит" угольный рынок оккупированных территорий с 1 февраля.

При этом издание публикует скрин письма за подписью генерального директора Торгового дома Донские угли по этому поводу.

/ donpress.com

Как уточняет Восточная правозащитная группа в Facebook, на данный момент происходит смена кураторов предприятий, в частности, контроль над добычей угля Москва передает компании, которую связывают с "оппозиционным народным депутатом".

Как уточняется, теперь угольной добычей в ОРДЛО будет заниматься компания Торговый дом. Донские угли.

"Сейчас в ОРДЛО идет процесс замены курированная предприятий ОРДЛО, компания Внешторгсервис больше не курирует угольную добычу в ОРДЛО. Ей на смену пришла компания Торговый дом. Донские угли".

По информации наших источников, куратором данной кампании как раз является оппозиционный народный депутат Украины. Другими словами, Кремль отдает под кураторство экономику ОРДЛО", - рассказали правозащитники.

Урегулирование на Донбассе: 5 главных пунктов нового плана

  • вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
  • отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
  • восстановление контроля над соответствующим участком украинско- российской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;
  • увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек);
  • только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
Виктор Медведчук ОРДЛО новости Украины новости Донбасса
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