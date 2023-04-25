Это не предел: в Украине цены на капусту за неделю взлетели почти на 30%

Эксперты объясняют рост цены на капусту тем, что в стране уже наблюдается стремительное сокращение продукции.

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За неделю капуста выросла в цене на 30% / Коллаж фото УНИАН

В Украине продолжают расти цены на продукты. Всего за неделю в цене на 29% повысился один из основных компонентов борща - капуста. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Сообщается, что цена за прошлогоднюю капусту достигает уже 20-25 грн за килограмм. Такое стремительное подорожание происходит из-за существенного сокращения предложения капусты на рынке. Украинские запасы уже истощены.

"Также росту цен способствует повышенный спрос на капусту со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей. При этом, из-за неблагоприятных погодных условий, нередко возникают сложности с логистикой, а это также оказывает поддержку ценовому росту", - пояснили эксперты.

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Если сравнить цены на капусту в прошлом году, то они повысились на 40%. Эксперты убеждены, что цены продолжат повышаться.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Смотрите видео с прогнозами экспертов о том, что будет с ценами на хлеб:

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