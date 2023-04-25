УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Почти половина украинцев не сможет выполнить условия для оформления пенсии вовремя: что произошло

Дмитрий Видоменко
25 апреля 2023, 10:00 обновлено 25 апреля, 10:03
50
В Украине есть три варианта выхода на пенсию: в 60, 63 и 65 лет. И возраст выхода на пенсию зависит от стажа. При этом требования к стажу будут ужесточаться.
Купюры, пенсионеры
Требования к стажу для выхода на пенсию будут ужесточаться вплоть до 2028 года / коллаж фото УНИАН

Согласно действующему законодательству, на данный момент в Украине есть как минимум три "возрастных" варианта выхода на пенсию ‒ после 60, после 63 и после 65 лет. Об этом говорится в отчете Минсоцполитики.

Как сообщают чиновники, возраст выхода на пенсию крайне зависит от стажа. При этом требования к стажу будут ужесточаться до 2028 года. В результате пенсию в 60 лет вскоре не смогут получать как минимум 45% украинцев.

Собственный страховой стаж, как говорят в ПФУ, нужно проверить на Пенсионном портале. Там можно рассчитать, сколько его нужно заработать еще до достижения 60 лет. Если стажа хватает, то украинец может рассчитывать на пенсию.

видео дня

Далее, в личном кабинете на вышеуказанном портале нужно выбрать раздел "Мой страховой стаж", где человек и может просмотреть информацию о своем страховом стаже и уплаченных взносах.

Соответственно, для выхода на пенсию в 60 лет нужно:

  • в 2023-м – от 30 лет;
  • в 2024-м – от 31 года;
  • в 2025-м – от 32 лет;
  • в 2026-м – от 33 лет;
  • в 2027-м – от 34 лет;
  • в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать такой стаж:

  • в 2022-м – от 19 до 29 лет;
  • в 2023-м – от 20 до 30 лет;
  • в 2024-м – от 21 до 31 года;
  • в 2025-м – от 22 до 32 лет;
  • в 2026-м – от 23 до 33 лет;
  • в 2027-м – от 24 до 34 лет.

Как напоминают в Минсоцполитики, с 2024 года украинцам для выхода на пенсию необходимо будет иметь как минимум тридцать лет трудового стажа. Тем же, кому стажа не хватит, придется работать до 63 лет (если наличествуют как минимум 23 года стажа) и 65 лет (если наличествуют от 15 до 23 лет стажа).

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Вас могут заинтересовать такие новости:

пенсии пенсионеры выплаты пенсии
Реклама

Главное за день

РФ ударила по центру Купянска: есть погибшие и 10 раненых, из-под завалов пытаются достать людей

РФ ударила по центру Купянска: есть погибшие и 10 раненых, из-под завалов пытаются достать людей

09:53 Украина
Мир в Украине возможен лишь после распада России - эстонский генерал

Мир в Украине возможен лишь после распада России - эстонский генерал

09:28 Украина
Война в Украине может закончиться компромиссом, окончательного урегулирования не будет – Качиньский

Война в Украине может закончиться компромиссом, окончательного урегулирования не будет – Качиньский

08:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:06

В РФ снова "отложили" захват Бахмута: в Сети назвали сроки и рассказали о реакции Путина

10:00

Почти половина украинцев не сможет выполнить условия для оформления пенсии вовремя: что произошлоВидео

09:53

РФ ударила по центру Купянска: есть погибшие и 10 раненых, из-под завалов пытаются достать людейВидео

09:42

Многолетний нагар и жир моментально исчезнет: как очистить посуду с помощью клея – безумный фокус

09:41

Росгвардейцы взлетели на воздух: под Олешками партизаны взорвали блокпост РФ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:40

Борется с менструальными болями и высоким сахаром: чем полезен имбирь и как его принимать

09:28

Мир в Украине возможен лишь после распада России - эстонский генерал

09:00

Тодоренко устроила бесноватые танцы и использовала Киркорова, как пиллонВидео

08:58

В Киеве парень ударил в лицо девушку-баристу и прикрылся "работой в КГГА"Видео

Реклама
08:54

РФ хотела напугать отправкой 10 тысяч корейских солдат в Украину: в Белом доме отреагировалиВидео

08:52

Гороскоп на сегодня 25 апреля 2023: Водолеям - гармония, Рыбам - перспективаВидео

08:39

Война в Украине может закончиться компромиссом, окончательного урегулирования не будет – КачиньскийВидео

08:12

Путин, мы все ближемнение

08:04

Пригожин смог вернуть себе благосклонность Кремля – ISW

07:49

Украинские военные зачищают передовую полосу левобережья Херсонщины – Гуменюк

07:48

Отвадят насекомых или угробят урожай: что нельзя сажать рядом с бархатцами

07:08

ВСУ получат боевые танки М1 Abrams до конца года – Пентагон

06:43

У Зеленского назначили "кураторов" бригад контрнаступления ВСУ - СМИ

06:20

Освобождение полуострова Крым с каждым днём всё ближемнение

05:00

Какие удобрения любит грецкий орех и чем его подкормить для хорошего урожая

Реклама
03:50

Бывшая жена Меладзе накинулась на экс-ВиаГру из-за его изменВидео

03:20

"Столтенберг кривит душой": в ближайшей перспективе Украине членство в НАТО не светит - ЗолотаревВидео

03:20

3 простых секрета, которые никто не знал: рецепт вкуснейшего ризотто, аж тарелку будут облизыватьВидео

02:40

Для чего добавляют яйцо в шашлык: нежная корочка и сочное мясо гарантированы

02:02

Почему в СССР четверг был рыбным днём, а сейчас такого нет

01:36

В боях за Украину погиб 33-летний доброволец Александр Кравчук

00:51

Почему 25 апреля соль и сахар боялись трогать: приметы и что нельзя делатьВидео

00:29

"РФ готовит запас ракет": эксперт рассказал, куда могут ударить оккупантыВидео

00:10

Безумная головоломка для гениев: ошибку на изображении гостиной заметят только люди с высоким IQ

24 апреля, понедельник
23:45

"Был патриотом своей страны": в тяжелых боях за Украину погиб стрелок-снайпер из СеверодонецкаВидео

23:28

"Хочется, чтобы был здесь": Вакарчук поделился щемящими воспоминаниями про Кузьму Скрябина

23:19

Почему 26 апреля нельзя одевать синие вещи: приметы и что нельзя делатьВидео

23:16

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня: кому не повезлоВидео

23:02

Эйдман рассказал, почему Путин вынужден продолжать свои бессмысленные наступательные операцииВидео

22:30

"Живее всех живых": друг Винника рассказал, что сейчас происходит с певцомВидео

22:23

Евгений Клопотенко признался, какое блюдо не умеет готовитьВидео

22:21

"Друзья из Гондураса могут сильно обидеться": Песков опозорил Путина из-за праздника на 9 маяВидео

21:40

Андрей Данилко дал критическую оценку песне, с которой дуэт Tvorchi едет на Евровидение-2023Видео

21:39

Россия может пойти в наступление на нескольких направлениях - Белый домВидео

21:09

Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе БахмутаВидео

Реклама
20:49

Налетит шторм и ударит похолодание: синоптики назвали даты новой холодиныВидео

20:05

"Он бесплатно полгода жил в моей квартире": Киркоров набросился на Зеленского и попытался унизитьВидео

19:57

"Сезон "бавовны" в разгаре": Гуменюк заявила о начале операции по освобождению КрымаВидео

19:35

Андрей Золотарев. Когда Украину примут в НАТО?Видеоблоги

19:26

Признался в расстреле украинских детей: "вагнеровца" избили боевики Пригожина и задержалиВидео

19:20

Нам надо становиться игроками, а не детьми, которые вылетают в первом же туремнение

19:16

Украинцы могут получить до 6600 грн от международного фонда: кто имеет правоВидео

18:39

"У него продолжаются проблемы со здоровьем": дипломат из США рассказал о русском диктатореВидео

18:25

"План" Украины ударить по РФ на годовщину войны: Подоляк озвучил настоящую цель сенсационной новостиВидео

18:07

Какие знаки зодиака притягиваются друг к другу: 3 человека для идеальной дружбы

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять