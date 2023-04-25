Почти половина украинцев не сможет выполнить условия для оформления пенсии вовремя: что произошло

В Украине есть три варианта выхода на пенсию: в 60, 63 и 65 лет. И возраст выхода на пенсию зависит от стажа. При этом требования к стажу будут ужесточаться.

https://glavred.info/economics/pochti-polovina-ukraincev-ne-smogut-vypolnit-usloviya-dlya-oformleniya-pensii-vovremya-chto-proizoshlo-10465693.html Ссылка скопирована

Требования к стажу для выхода на пенсию будут ужесточаться вплоть до 2028 года / коллаж фото УНИАН

Согласно действующему законодательству, на данный момент в Украине есть как минимум три "возрастных" варианта выхода на пенсию ‒ после 60, после 63 и после 65 лет. Об этом говорится в отчете Минсоцполитики.

Как сообщают чиновники, возраст выхода на пенсию крайне зависит от стажа. При этом требования к стажу будут ужесточаться до 2028 года. В результате пенсию в 60 лет вскоре не смогут получать как минимум 45% украинцев.

Собственный страховой стаж, как говорят в ПФУ, нужно проверить на Пенсионном портале. Там можно рассчитать, сколько его нужно заработать еще до достижения 60 лет. Если стажа хватает, то украинец может рассчитывать на пенсию.

видео дня

Далее, в личном кабинете на вышеуказанном портале нужно выбрать раздел "Мой страховой стаж", где человек и может просмотреть информацию о своем страховом стаже и уплаченных взносах.

Соответственно, для выхода на пенсию в 60 лет нужно:

в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать такой стаж:

в 2022-м – от 19 до 29 лет;

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

Как напоминают в Минсоцполитики, с 2024 года украинцам для выхода на пенсию необходимо будет иметь как минимум тридцать лет трудового стажа. Тем же, кому стажа не хватит, придется работать до 63 лет (если наличествуют как минимум 23 года стажа) и 65 лет (если наличествуют от 15 до 23 лет стажа).

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите интервью нынешнего руководителя Минсоцполитики Оксаны Жолнович по поводу пенсий и социальных выплат:

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Вас могут заинтересовать такие новости: