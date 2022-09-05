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Цены будут астрономическими: какие продукты рекордно взлетят к концу года

5 сентября 2022, 21:48

К концу года и в начале 2023 цены на все продукты вырастут до рекордных показателей.

Магазин, продукты
Цены на продукты / ua.depositphotos.com

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Как прогнозируют в Нацбанке, до конца года они могут вырасти еще на треть.

По словам экспертов, продукты будут дорожать и в следующем, 2023, году. Вероятно, за следующий год они станут выше еще на 20%.

Мясо будет однозначно дорожать. При этом курятина будет оставаться ощутимо дешевле остальных видов мяса. Поэтому именно она по-прежнему составит основу рациона мясоедов. Что касается свинины и говядины, то они уже сейчас для большинства украинцев стали праздничной едой и в дальнейшем такой и будут оставаться.

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"Самая главная причина – сокращение поголовья животных в Украине. В то же время, сократились и импортные поставки дешевого зарубежного мяса, а также прекратилась мясная контрабанда из-за границы. Поэтому цены на мясо будут расти", - говорится в сообщении, передает Укринформ.

Яйца и молоко

Стоимость яиц только за август выросла в среднем на 4-5 гривен. Сейчас в торговых сетях просят от 33 до 45 гривен. До конца года яйца будут только расти в цене. Молоко в августе подорожало ненамного. Но в дальнейшем цены на молоко и молочную продукцию будут расти. Они и в лучшие времена всегда зимой прыгали вверх из-за сезонного фактора и резкого сокращения предложения на рынке.

"Никто не знает, сколько будут стоить энергоносители. И никто не уверен, что завтра в овощной склад не прилетит ракета. Следовательно, фермеры будут пытаться сбыть свою продукцию сразу с поля, осенью. Поэтому она может в начале осени резко подешеветь. Но зимой то, что все-таки заложат на хранение, может стоить астрономических сумм", - говорят эксперты.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

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