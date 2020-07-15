Экономист спрогнозировал подорожание алкоголя - когда и на сколько

Эксперт поведал о возможном повышении цен на алкоголь / blog.nebula.org

Кабмин в ближайшее время может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь в сторону их повышения.

Об этом поведал в интервью УНН сказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, он сам всегда выступал против повышения цен на алкоголь, однако в последний раз МРЦ в Украине пересматривались около двух лет назад.

"Думаю, что скоро правительство возьмется за пересмотр МРЦ. Я всегда был оппонентом по росту МРЦ на алкоголь, но цены не пересматривались два года. И раньше я говорил, что для поднятия цен раз в полгода нет достаточных экономических оснований. Я всегда считал, что это является способом взятия больше налогов. И когда уже не пересматривался (МРЦ) до 2 лет, то нужно. И я вижу, что политическая воля для этого есть, а оппонентов фактически нет", - пояснил эксперт.

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Впрочем, если повышение и будет, то совсем незначительное, прогнозирует Дорошенко.

"Оно не будет существенным, так как уровень инфляции является достаточно низким. Поэтому пересмотр цен будет, но не существенным. Относительно вина и пива, то подорожание будет больше за счет роста себестоимости. Сейчас растет стоимость электроэнергии, тарифы. Для промышленных производителей это ощутимо. Если МРЦ будет подниматься на водку, то однозначно, что это повлечет за собой незначительный, но рост в цене вина, коньяков, украинского происхождения. И импортируемых также. Думаю, что осенью мы с вами это увидим", - резюмировал эксперт.

Цены на продукты в Украине

Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.

Также Главред писал о том, что Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине в июне 2020 года. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.