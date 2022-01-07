УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожания

7 января 2022, 16:40
Прослушать новость
Остановить

Новый рост цен на продукты может привести к голоду, не исключил Александр Хмелевский.

Магазин, продукты
/ ua.depositphotos.com

В случае, если государство не сможет поставлять дешевый газ производителям социальных товаров, цены на продовольствие и другие товары в Украине резко возрастут, рассказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

В интервью Фактам он подчеркнул, что уже сейчас миллионы жителей Украины не могут себе позволить полноценное питания, то новый рост цен может привести к голоду.

"Уже сейчас импортные товары, в том числе и продукты питания, захватывают украинский рынок. Но для закупки импорта нужна иностранная валюта. Пока выручают иностранные кредиты и переводы заробитчан. Но при резком возрастании импорта нас ожидает девальвация гривны и, следовательно, возрастание цен на импортные товары. Поэтому полностью вытеснить украинскую продукцию импорту не удастся", - утверждает эксперт.

В то же время он уверен в том, что только установление полного государственного контроля над энергетическим сектором, отказ от рыночного формирования цен, отмена зеленого тарифа, восстановление угольной промышленности, развитие атомной энергетики, наращивание собственной добычи газа позволят обеспечить энергетическую независимость страны и низкие цены на энергоносители.

"Без таких жестких мер избежать полного коллапса экономики и гуманитарной катастрофы не удастся", — добавил Хмелевский.

Реклама

Читайте такжеРекордные цены на сало: украинцев ошарашили заоблачным подорожанием

Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

Читайте такжеСало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценами

Читайте еще:

viber
продукты питания цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожания». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Большие деньги и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет в год ТиграБольшие деньги и финансовый успех: кому из знаков крупно повезет в год Тигра Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образЗлату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ В доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый годВ доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый год Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открыткиПоздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки Самый вкусный салат на Рождество Христово 2022: невероятно простой рецептСамый вкусный салат на Рождество Христово 2022: невероятно простой рецепт
17:33

Потерял много крови: в Николаеве подросток пытался себя убить после ссоры с родными

17:24

Все лицо обгрызли собаки: в Днепре нашли труп женщиныВидео

17:14

Самый вкусный и простой рулет из лаваша на завтрак: готовить всего 10 минутВидео

16:40

Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожанияВидео

16:34

Почему ходить без шапки зимой вредно для тела: комментарий экспертов

Реклама
16:28

Пытались лечиться сами: во Львовской области за праздники от коронавируса "сгорела" целая семьяВидео

16:11

Беспорядки и столкновения в Казахстане: в МВД отчитались об убитых и задержанныхВидео

15:48

Резкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифовВидео

15:39

"Обалдеть, голос почти как у мамы": выступление Ани Лорак с дочкой очаровало фанов

15:37

Дональд Трамп запускает собственную соцсеть в феврале

15:01

Перед смертью изнасиловали и пытались сжечь: под Днепром нашли обнаженное тело женщины

14:58

На Прикарпатье авто слетело с холма и "приземлилось" на крышу жилого дома

14:53

Во Франции пригрозили РФ закрыть Северный поток-2 в случае вторжения в УкраинуВидео

14:15

"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал, руководивший захватом КрымаВидео

13:56

Лукашенко собрался втянуть Украину в "союз" с РФ, Беларусью и КазахстаномВидео

13:53

В США умер легендарный режиссер фильмов "Последний киносеанс" и "Маска"

13:22

В Раде спрогнозировали сроки новой волны COVID-19 и назвали условие отмены карантинаВидео

13:05

Как в Украине будут повышать пенсии в 2022 году: точные даты и суммы

13:00

Гороскоп на завтра, 8 января 2022: Близнецам – исполнение желаний, Девам – семейные проблемы, Весам – увеличение доходаВидео

12:57

СБУ проводит проверки у казахских активистов в Украине: в ведомстве объяснили причинуВидео

Реклама
12:42

Дело Порошенко: в ГБР открестились от ареста активов двух каналовВидео

12:16

В Минюсте объяснили, можно ли получить субсидию с долгами по алиментах

11:48

"Слуга" Тищенко насмешил украинцев: вместо Рождества поздравил с Пасхой

11:12

АТО в Казахстане: Токаев приказал стрелять на поражение по демонстрантамВидео

10:48

Зеленский прямо с горы в Карпатах поздравил украинцев с Рождеством

10:41

Любовный гороскоп на неделю 10-16 января: Овнам – опасность для репутации, Ракам – расставание, Девам – тайнаВидео

10:40

15-летний подросток принял роды у матери: чем закончилась дикая история на ВолыниВидео

10:38

Укрзализныця ввела новый сбор: за что заплатят пассажирыВидео

10:33

Вакарчук поделился редким фото с мамой и младшим братом

09:57

Болит горло: Комаровский объяснил, когда нужно срочно бежать к врачу

09:51

В Бердянске на Новый год одноклассницы избили школьницу на камеру

09:44

Украинкам пообещали ежемесячную доплату к пенсии: кому светит прибавкаВидео

09:34

Гороскоп на сегодня, 7 января 2022: Тельцам – убытки, Ракам – сплетни, Водолеям – знаки судьбыВидео

09:07

В ночь перед Рождеством в Харькове нашли мертвого младенца в пакете

09:05

"Успех" России в Казахстане может ухудшить позиции Украинымнение

09:02

Какие привычки приносят бедность и разочарованияВидео

09:00

Украина – главное блюдо в переговорном меню Запада и России

08:49

В Украине цены на подсолнечное масло догнали стоимость оливковогоВидео

08:10

В Казахстане проводят операцию антитеррор, введен красный уровень опасности: Токаев сделал заявлениеВидео

07:45

Россиян ждет фиаско в "переговорах" с США, и не из-за Украинымнение

Реклама
07:12

Температурные качели, туманы и сильный ветер: синоптик предрек "капризный" январь в Украине

06:47

Казахские урокимнение

06:45

"Подорвет единство европейских союзников": в Госдепе объяснили, почему не поддерживают санкции против СП-2

06:33

Если борьба с олигархами в 2022 году провалится, это добьет рейтинг Зеленскогомнение

06:10

Найти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от сахарной зависимости

06:04

Затмения в 2022 году: когда произойдут и как они могут повлиять на достаток и благополучиеВидео

05:38

В доме воцарится гармония: дешевое и проверенное удобрение заставит фиалки цвести круглый годВидео

04:35

Как использовать лимонную кислоту не по назначению: 3 самых полезных лайфхака

03:49

Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайнаВидео

03:10

Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять