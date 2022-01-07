Цены на продукты взлетят: украинцы узнали мрачный прогноз нового подорожания

В случае, если государство не сможет поставлять дешевый газ производителям социальных товаров, цены на продовольствие и другие товары в Украине резко возрастут, рассказал кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

В интервью Фактам он подчеркнул, что уже сейчас миллионы жителей Украины не могут себе позволить полноценное питания, то новый рост цен может привести к голоду.

"Уже сейчас импортные товары, в том числе и продукты питания, захватывают украинский рынок. Но для закупки импорта нужна иностранная валюта. Пока выручают иностранные кредиты и переводы заробитчан. Но при резком возрастании импорта нас ожидает девальвация гривны и, следовательно, возрастание цен на импортные товары. Поэтому полностью вытеснить украинскую продукцию импорту не удастся", - утверждает эксперт.

В то же время он уверен в том, что только установление полного государственного контроля над энергетическим сектором, отказ от рыночного формирования цен, отмена зеленого тарифа, восстановление угольной промышленности, развитие атомной энергетики, наращивание собственной добычи газа позволят обеспечить энергетическую независимость страны и низкие цены на энергоносители.

"Без таких жестких мер избежать полного коллапса экономики и гуманитарной катастрофы не удастся", — добавил Хмелевский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

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