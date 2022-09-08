Цены подскочат еще дважды: эксперт спрогнозировал стоимость продуктов до весны 2023

Цены в магазинах будут кусаться, прогнозирует Александр Дорошенко / Фото УНИАН

Цены на продукты в Украине с начала 2022 года уже выросли на 20-30%, но это еще не конец. Продукты питания подорожают еще как минимум дважды - на 10% в конце года и потом еще весной 2023-го. Такой прогноз озвучил предприниматель, общественный деятель, экономический эксперт Алексей Дорошенко.

По его словам, цены растут из-за проблем в экономике, мирового кризиса и роста стоимости топлива, пишет Obozrevatel.

"До конца года цены еще вырастут до 10%, но это будет практически столько же, сколько составляет инфляция в нашей стране", – сказал Дорошенко и добавил, что подорожание неизбежно.

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Эксперт прогнозирует в 2023 году высокую инфляцию, что скажется и на ценниках в магазинах.

"К сожалению, инфляция будет очень высокой и в следующем году, как минимум 20 процентов, возможно, до 30, а это будет означать, что за весну подорожание также составит 10 процентов", – резюмировал Дорошенко.

Как сообщал Главред, ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, на какие категории товаров цены поднимутся уже в ближайшее время. В частности, в первую очередь вырастут цены на продукты. Поэтому украинцам нужно готовиться к подорожанию продуктов и алкоголя на 10%. Также следует ожидать подорожания топлива на 3-4 грн.

Тем временем директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой прогнозирует, что гречка упадет в цене на 20% уже в октябре. Как известно, цены на гречку в Украине рекордно взлетели с началом войны. За 1 кг гречневой крупы просили от 100 гривен. Как отмечают эксперты, цены могут совсем скоро рухнуть.

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