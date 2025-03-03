Цены 'пошли вверх': в Украине дорожают популярные овощи и фрукты

Аналитики EastFruit зафиксировали в Украине значительные изменения цен на овощи и фрукты.

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В Украине переписали цены на популярные овощи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Что подорожало в Украине за неделю

На какие овощи упали цены

Что происходит с ценами на фрукты

За неделю цены на овощи и фрукты в Украине значительно изменились. Больше всего подорожала белокочанная капуста, морковь и болгарский перец, зато снизились цены на лук и огурцы. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, белокочанная капуста подорожала с 32-38 грн/кг до 35-40 грн/кг. Также продолжает дорожать морковь - верхняя граница ее стоимости выросла с 30 до 34 грн/кг.

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В то же время фермеры начали активную распродажу лука, что привело к его удешевлению. Теперь его продают по 12-14 грн/кг вместо 14-15 грн/кг. Аналогичная ситуация наблюдается с огурцами: из-за увеличения поставок из местных теплиц их стоимость снизилась с 140-145 грн/кг до 90-140 грн/кг.

Зато значительно подорожали томаты и сладкий перец. Помидоры поднялись в цене с 75-80 до 80-85 грн/кг, а перец - с 130-145 до 145-170 грн/кг.

Во фруктовом сегменте ситуация в целом стабильная, однако цены на мандарины и гранаты выросли. Минимальная стоимость мандаринов поднялась с 55 до 65 грн/кг, а гранаты теперь стоят 110-115 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине продолжает дорожать морковь - сейчас ее продают по 27-34 грн/кг. Цены растут из-за высокого спроса и ограниченного предложения качественной продукции.

Также промышленная инфляция в январе 2025 года превысила 30% и может ускориться до 40% в ближайшие месяцы, сообщил нардеп Даниил Гетманцев. По данным Госстата, больше всего подорожали поставки электроэнергии, газа и пара (+53%), фармацевтическая продукция (+35,9%) и продукты питания (+20,6%).

Как сообщал Главред, на украинском рынке фиксируется снижение цен на тепличные огурцы из-за увеличения предложения. Большинство тепличных комбинатов начали массовые продажи, что привело к падению цен.

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