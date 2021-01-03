Цифра с пятью нулями: биткоину напророчили новый взлет

Стоимость Биткоина взлетит, полагают эксперты / УНИАН

Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский и руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура спрогнозировали, что курс биткоина – самой популярной виртуальной валюты – в 2021 году возрастет в разы.

В текущем году биткоин может подорожать до 100 000 тысяч долларов, приводит сведения Баринского Прайм.

По мнению Мазура, в лучшем случае к концу 2021 года стоимость биткоина может достичь отметки в 90 тысяч долларов, а в худшем – упасть до отметки около 10 тысяч долларов.

"…Скорее, основной торговый диапазон пары BTC/USD (биткоин – доллар – Ред.) в 2021 году будет располагаться между 25-30 тысячами долларов. При этом нельзя исключать скачков цены выше 40 тысяч и ниже 18 тысяч…", – полагает Мазур.

По сведениям coindesk.com, стоимость биткоина по состоянию на 13:56 превысила отметку в 34 тысячи долларов.

/ Скриншот с coindesk.com