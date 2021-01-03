УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Цифра с пятью нулями: биткоину напророчили новый взлет

3 января 2021, 14:13

Биткоин к концу года может пересечь ряд "красных линий", полагают эксперты.

Эксперты полагают, что криптовалюта подорожает – Биткоин прогноз
Стоимость Биткоина взлетит, полагают эксперты / УНИАН

Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский и руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура спрогнозировали, что курс биткоина – самой популярной виртуальной валюты – в 2021 году возрастет в разы.

В текущем году биткоин может подорожать до 100 000 тысяч долларов, приводит сведения Баринского Прайм.

По мнению Мазура, в лучшем случае к концу 2021 года стоимость биткоина может достичь отметки в 90 тысяч долларов, а в худшем – упасть до отметки около 10 тысяч долларов.

"…Скорее, основной торговый диапазон пары BTC/USD (биткоин – доллар – Ред.) в 2021 году будет располагаться между 25-30 тысячами долларов. При этом нельзя исключать скачков цены выше 40 тысяч и ниже 18 тысяч…", – полагает Мазур.

По сведениям coindesk.com, стоимость биткоина по состоянию на 13:56 превысила отметку в 34 тысячи долларов.

/ Скриншот с coindesk.com
  • Напомним, 2 января цена биткоина в долларах поставила исторический рекорд – криптовалюта впервые стоила дороже 30 тысяч.
  • Биткоин за год подорожал более чем в четыре раза – в начале января 2020-го стоимость валюты составляла 7,4 тысячи долларов.
  • Сеть биткоина запустили 3 января 2009 года, настоящее имя ее создателя неизвестно.

курс валют биткоин
Сейчас вы просматриваете новость «Цифра с пятью нулями: биткоину напророчили новый взлет». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январеМинималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе Украина повышает пенсии с 1 января: кому повезлоУкраина повышает пенсии с 1 января: кому повезло В Минсоцполитики предупредили пенсионеров о приятном сюрпризеВ Минсоцполитики предупредили пенсионеров о приятном сюрпризе Когда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 годКогда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 год Арест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналкуАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналку
Следующий материал

Последние новости

14:22
В моде каре с челкой: особенности самой привлекательной стрижки 2021
14:13
Цифра с пятью нулями: биткоину напророчили новый взлет Видео
13:54
В Офисе президента рассказали о возможности отмены январского карантина Видео
13:24
Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи Видео
13:24
Кравчук пояснил, почему Украина отдала ядерные боеголовки россиянам
Реклама
13:11
"Санкции против России из ада": астролог назвал самый жесткий день января 2021 Видео
12:40
Первооткрыватель Эболы предупредил об опасности новой смертельной болезни
12:35
Часть Закарпатья мотнуло: раскрыт интересный факт об очаге землетрясения
12:33
Гороскоп для всех на 4 января 2021 года: карьерная расплата и широкая улыбка Фортуны Видео
12:11
Американцы назвали источник происхождения коронавируса Видео
12:03
"Нет никакой подушки": эксперт рассказал, что будет с курсом гривны в 2021 году Видео
11:10
"Весна опять пришла": синоптики прогноз погоды в Украине на неделю
11:00
Гороскоп для всех на 3 января: сверхмощный сексуальный потенциал и "хлебный" риск Видео
10:57
Политолог объяснил, как приход Байдена к власти повлияет на Украину Видео
10:29
Зеленский записал для всех областей и Крыма специальные поздравления с Новым годом Видео
09:52
В США легендарного телеведущего Ларри Кинга увезли в больницу с COVID-19 Видео
09:46
В Киеве за сутки возросло число случаев заражения коронавирусом и смертей Видео
09:27
Немецкий депутат рассказал, почему отказ от Северного потока-2 станет "самоубийством" Видео
09:02
США vs Китай: кто будет влиять на Украину в 2021 году мнение
08:58
Последний шанс Трампа: Пенс поддержал намерение республиканцев оспорить результаты выборов Видео
Реклама
08:46
Зеленский объяснил, зачем ему нужно говорить с Путиным Видео
08:14
Коронавирус в Украине 3 января – за сутки выявили 4,5 тысячи больных Видео
07:44
Когда закончится пандемия коронавируса: врач сделал важное заявление Видео
07:27
Россия вознамерилась испытать свою вакцину против коронавируса на украинцах Видео
07:16
Рак кожи: 5 предупреждающих знаков Видео
06:57
Погружение в пучину: что ждет гривну в 2021-ом мнение
06:29
В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х Фото Видео
06:02
Экономист назвал главную беду Украины и объяснил, как ее решить Видео
05:33
Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водою Видео
04:54
"Мама, не могу больше пить": эксперты рассказали, как справиться с похмельем Видео
03:40
Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка
03:01
Когда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 год Видео
02:13
Инфекционист объяснил, почему январский карантин в Украине могут продлить Видео
01:36
Прогноз на январь-2021: самые опасные и удачные даты месяца
00:55
Приятное лекарство: ученые выяснили, как болезни можно лечить сексом
00:19
С Днем ангела, Юлечка: поздравления короткие и длинные, картинки для Юли
02 января, суббота
23:58
В Крыму пересох живописный водопад Су-Учхан Видео
23:54
В Украине создали игру о военном конфликте на Донбассе
23:23
250 млн подписчиков: Роналду побил рекорд Instagram
22:42
Армения назвала число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе Видео
Реклама
22:26
Новогоднее поздравление Зеленского: СМИ выяснили, сколько заплатили детям Видео
21:57
В РФ нашли способ обойти отказ ЕС от сертификации Северного потока-2 Видео
21:56
В Мексике после прививки от COVID врач угодил в больницу Видео
21:33
Коронавирус в Украине 2 января – за сутки выявили 5 тысяч случаев заражения Видео
21:14
Голубовская раскритиковала введение локдауна в Украине
21:10
Ученые зафиксировали сигнал из космоса и вероятную внеземную жизнь
20:26
В ЕС отказались сертифицировать Северный поток-2 из-за санкций Видео
20:13
В Украине сменились правила выплаты субсидии Видео
19:52
Зеленский поведал, как украинцам меньше платить за газ Видео
19:27
Синоптики дали прогноз погоды на январь Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять