"Деликатес" становится доступным: в Украине упали цены на яйца

Цены на яйца / pixabay, glavcom

Цены на яйца в Украине резко снизились. В Украине стоимость яиц осенью в среднем подскочила свыше 70 гривен. Однако уже в ноябре их цена начала немного снижаться.

Так, в супермаркете АТБ ценник на яйца колеблется от 57,90 грн до 74,90 грн за 10 штук.

Цены на яйца в супермаркете Сильпо начинаются с 65,99 грн и достигают 84,99 грн за 10 шт.

А вот в Ашане десяток яиц можно приобрести за 59,90 гривен (поштучно). Наивысшая стоимость продукта составляет 81,80 грн за 10 шт.

Когда цены на яйца упадут

Стоимость куриных яиц достигла максимума, но вскоре она также начнет падать. Производители увеличили число кур-несушек и цены стабилизировались. По мере увеличения объемов производства яйца будут становиться более доступными, говорит Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысились цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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