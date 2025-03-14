Доллар резко обвалился после четырех дней роста: каким будет курс валют 17 марта

Согласно данным НБУ, гривня незначительно укрепилась относительно доллара США, однако претерпела существенное ослабление в соотношении с евро.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в Украине после выходных

Что происходит с валютой на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 17 марта, после четырех дней роста. В то же время курс евро вырос. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Согласно данным регулятора, гривня незначительно укрепилась по отношению к доллару США, однако претерпела существенное ослабление в соотношении с евро. Так, курс доллара на 17 марта установили на уровне 41,51 грн/долл., что на 2 копейки ниже, чем в предыдущий банковский день.

видео дня

В то же время относительно европейской валюты гривня претерпела заметное ослабление. Официальный курс евро на 17 марта установлен на уровне 45,23 грн/евро, что на 23 копейки больше, чем в предыдущий день.

На межбанковском рынке к 16:00 15 марта валютные котировки выглядели следующим образом:

Доллар США - 41,43/41,46 грн/долл;

Евро - 45,14/45,16 грн/евро.

На наличном рынке доллар подешевел на 5 копеек и сейчас составляет 41,75 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, официальный курс доллара на 13 марта был на уровне 41,51 грн/долл., что на 10 копеек выше предыдущего дня. Евро, наоборот, подешевел на 5 копеек - до 45,16 грн/евро.

Также финансовые аналитики прогнозируют, что до конца года Национальный банк Украины может вынужден ослабить гривню до уровня 45 грн/долл. В частности, эксперт Алексей Козырев считает, что среднегодовой курс доллара составит примерно 43 грн/долл., а евро может вырасти до 46,35-48 грн/евро.

По прогнозу банкира Тараса Лесового, в ближайшие дни курс доллара будет оставаться в пределах 41,4-42 грн/долл. как на межбанковском, так и на наличном рынке. Это означает, что 100 долларов будут стоить от 4140 до 4200 грн.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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