Эксперт пояснил, когда гречка подешевеет с 90 грн до 45 за килограмм

Эксперт пояснил, когда гречка подешевеет с 90 гривен до 45 за килограмм/ УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине цены на гречку бьют рекорды, кое-где достигая 90 гривен за килограмм такой крупы. Но, уже скоро гречка подешевеет почти в два раза – до 45 гривен за килограмм. Такой прогноз озвучил "Телеграфу" руководитель Международной ассоциации производителей и переработчиков гречки Николай Малиенко.

Он говорит ‒ если фермерам удастся собрать урожай гречихи уже к ноябрю, то ее оптовая цена тонны упадет с нынешних 40 тысяч гривен до 25 тысяч

"Весной отборное семенное зерно гречихи наше хозяйство продавало по 32 тысячи гривен за тонну, были те, кто продавал его по 50-70 тысяч гривен. Сейчас же тонна товарной гречки на рынке стоит 40 000 гривен, в рознице понятно примерно вдвое дороже", – говорит Малиенко.

При средней урожайности в 1 тонну с гектара, говорит эксперт, фермеры могут получить от 120 до 130 тысяч тонн гречихи осенью. И это вполне хватит для удовлетворения нынешнего спроса.

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Напомним, ранее почетный президент "Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины" Иван Томич говорил - цены на гречку в Украине могут вырасти еще на 20%. Стоимость крупы в ближайшие месяцы может достигнуть почти 85 гривен за килограмм.

Однако, по его словам, ближе к осени стоимость крупы в магазинах снизится на 10-20% и может вернуться к показателю в 70 гривен.

До того сообщалось, что в Украине заметно выросло в цене пшено - с 23,32 грн за килограмм до 25,00 грн за килограмм.

Кроме того, рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн за килограмм, а сейчас - 49,40 грн. В то же время килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.

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