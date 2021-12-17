Газовый кризис в Европе и поставки угля: Шмыгаль сделал заявление об отопительном сезоне в Украине

Ситуация в энергетике Украины под контролем - Шмыгаль / УНИАН

Отопительный сезон в Украине в этом году проходит на фоне газового кризиса в Европе. Обстановка, как и раньше, остается напряженной, однако сегодня ситуация в энергетике является стабильной и контролируемой. Уже законтрактованы поставки угля в декабре-январе и идут переговоры о подписании договоров на его импорт в феврале-марте. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе брифинга по итогам создания координационного энергетического штаба, который состоялся в пятницу, 17 декабря, он рассказал о том, что ситуация в энергетической сфере государства остается стабильной и контролируемой.Читайте такжеГаза в Украине на отопительный сезон хватит - Шмыгаль

"Ситуация в энергетике на сегодня является абсолютно стабильной, контролируемой, конечно, напряженной, как и в каждый отопительный сезон, особенно на фоне энергетического кризиса в Европе", - отметил глава правительства.

Кроме того, он добавил, что поставки угля в Украину в декабре-январе уже законтрактованы. Сейчас власти ведут переговоры по подписанию контрактов на импорт угля в феврале-марте.

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"Поставки составляют более 2 миллионов тонн в месяц – это внутренняя добыча плюс импортная составляющая, как морским, так и железнодорожным транспортом. При этом сжигание угля будет составлять от 1,7 до 1,9 млн тонн. То есть мы понимаем, что будет накопление на складах от 0,3 до 0,5 млн тонн ежемесячно", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Отопительный сезон в Украине

Советник министра энергетики Лана Зеркаль говорила о том, что по причине газового шантажа Европы со стороны Газпрома Киев может столкнуться с ситуацией, в результате которой возникнет угроза нехватки газа для некоторых городов Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что в подземных хранилищах государства достаточно запасов газа, поэтому страна не должна столкнуться с проблемами во время отопительного сезона.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко 16 декабря рассказал о том, что запасов газа в украинских газохранилищах на сегодня больше, чем обычно. Однако если в феврале страну посетят морозы на уровне минус 15 градусов, в Украине могут возникнуть серьезные проблемы с отоплением.