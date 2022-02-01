"Гречка за 50 грн, рис за 41 грн": в Украине очередной скачок цен на крупы

В январе 2022 года в Украине ощутимо подорожали крупы. Так, по сравнению с декабрем, килограмм гречки в среднем вырос в цене с 47,26 грн до 50,85 грн. С такими оценками поделился "Минфин".

Выросло для украинцев в цене и пшено − с 19,91 грн/килограмм до 21,67 грн/килограмм, рис длинный − с 38,34 грн/килограмм до 41,90 грн/килограмм, рис круглый – с 34,54 грн/килограмм до 35,20 грн/килограмм.

Впрочем, есть крупа, которая подешевела. Килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 35,68 грн до 35,23 грн.

В целом с 2017 года цены на крупы выросли почти вдвое.

Читайте такжеМясо и овощи подорожают как минимум на 20%: эксперты предупредили украинцев о росте цен

Реклама

Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр в декабре 2020 года средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр в декабре 2021 года.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.