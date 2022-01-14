"Хочется либо умереть, либо застрелить их": жители Херсона шокированы ростом тарифов на воду

В Херсоне взлетели тарифы на воду / Фото ZIK.ua

С 1 января в Херсоне почти на 5% выросли тарифы на воду. Теперь потребители будут платить кроме централизованного водоснабжения и водоотвода еще и за абонентское обслуживание.

В Херсонводоканале объяснили, что на рост тарифов на водоснабжение и водоотвод повлияли удорожание электроэнергии и увеличение затрат на ремонтные работы. Кроме того, на 10% выросли расчеты на амортизацию, а из структуры тарифов на 100% удалены расходы на сбыт, передает ТСН.

Таким образом, в Херсоне будут действовать следующие тарифы:

на централизованное водоснабжение – 15,78 грн. за 1 куб. м;

на централизованный водоотвод – 14,92 грн за 1 куб. м

в целом рост тарифов на воду в 2022 году составит 4,8%.

Жители города жалуются, что тарифы стали неподъемными, и сетуют, что власти обещали не поднимать тарифы до конца отопительного сезона

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"Как жить, скажите? Хочется либо умереть, либо застрелить их", - сказала пенсионерка Раиса Ивановна.

Как сообщал Главред, в Украине для 45 водоканалов меняются тарифы на водоснабжение – соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Компания Киевводоканал в 2022 году повысит для абонентов тарифы на поставку воды и водоотвод на 5,00 грн (с НДС).

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