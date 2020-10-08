КМУ ужимает размер субсидии: на какие крохи могут рассчитывать украинцы

Вырастет доля коммунальных расходов, которую семья обязана оплатить из своего кармана.
Размер субсидии в Украине начнут рассчитывать по новой формуле. Сразу после окончания карантина льготники потеряют до 40% от прошлогодней суммы своей субсидии.
Как пишет Апостроф, власти намерены уменьшить как программу субсидий, так и расходы на государственную социальную помощь. И теперь вырастет доля коммунальных расходов, которую семья обязана оплатить из своего кармана (а не покрывать субсидией).
Начислять субсидии по новым правилам начнут сразу по окончанию карантина в Украине.
Узнать размер субсидии онлайн можно на сайте Минсоцполитики.
Субсидии в Украине: последние новости
- В Минсоцполитики рассказали, за что могут аннулировать субсидию. В Украине проверяется каждое предприятие-поставщик услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги.
- В конце сентября 2020 в Кабмине миллионы на субсидии ЖКХ перекинули на другие цели. Правительство опубликовало соответствующее постановление.
- 2 октября 2020 президент Владимир Зеленский подписал новый закон про урезание субсидий. Расходы на субсидии сокращены на 2,16 млрд гривен.
Автор: Диана Беловодская