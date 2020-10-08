КМУ ужимает размер субсидии: на какие крохи могут рассчитывать украинцы

Субсидии 2020 Украина урезает - как узнать свою субсидию / УНИАН

Размер субсидии в Украине начнут рассчитывать по новой формуле. Сразу после окончания карантина льготники потеряют до 40% от прошлогодней суммы своей субсидии.

Как пишет Апостроф, власти намерены уменьшить как программу субсидий, так и расходы на государственную социальную помощь. И теперь вырастет доля коммунальных расходов, которую семья обязана оплатить из своего кармана (а не покрывать субсидией).

Начислять субсидии по новым правилам начнут сразу по окончанию карантина в Украине.

Узнать размер субсидии онлайн можно на сайте Минсоцполитики.

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