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Спасение экономики ЕС от краха: стало известно, когда страны получат деньги

Около 30% от всей суммы страны получат только в 2023 году.

23 июля 2020, 02:17
Евросоюз, флаг
В ЕС договорились о фонде спасения экономики от COVID-19, однако средства будут выплачены в течение 3 лет / Reuters

Во вторник, 22 июля, страны-лидеры ЕС достигли договоренностей о создании 750€-миллиардной программы, направленной на восстановление европейских экономик от последствий пандемии COVID-19. Приблизительно 70% от всей суммы государства получат в 2021 и 2022 годах.

Такую информацию опубликовало испанское издание El Pais.

Сообщается, что большая часть суммы окажется на банковских счетах государств Евросоюза только в 2021 и 2022 годах. Соответствующие критерии распределения денежных средств установлены Еврокомиссией.

Остальные деньги страны ЕС получат уже в 2023 году, когда будут учитываться критерии безработицы, падения ВВП в 2020 году и экономические издержки, сформировавшиеся в 2020-2021 годах. Финансовая помощь эквивалентна 6,8% валового национального дохода государства.Читайте такжеЕС выделит кругленькую сумму для "спасения экономик" - сколько и кто получит

Примечательно, для того чтобы погасить долги, страны Европейского Союза согласились выполнить обязательства по поиску дополнительных источников дохода в бюджет. Договоренности включают в себя принятие налога на непереработанные пластмассы, вступающего в силу с 1 января 2021 года, механизм пограничного регулирования углерода, а также цифровой тариф, который должен заработать 1 января 2023 года.

Добавим, помимо принятия программы по восстановлению экономики страны ЕС также договорились о долгосрочном бюджете наднационального объединения объемом в 1 триллион евро.

Напомним, накануне саммита ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что договориться о фонде спасения экономики будет очень сложно и призвала коллег к конструктивному диалогу.

В общей сложности переговоры шли четверо суток – ряд стран во главе с Нидерландами отказывались идти на уступки.

Евросоюз коронавирус экономика финансы
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