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Урежут все соцвыплаты: чем Украина расплатится за кредит МВФ – эксперт

2 июня 2020, 17:24

Ради транша МВФ власть сократит расходы на социальную сферу, здравоохранение и систему образования, прогнозирует экономист.

Кредит МВФ 2020 - как и чем расплатятся простые украинцы
Кредит МВФ 2020 - как и чем расплатятся простые украинцы / Reuters

Украинцам стоит готовиться к сокращению сумм социальных выплат. Сокращение расходов на социальную сферу, здравоохранение и систему образования станет гарантом получения транша от МВФ, прогнозирует международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук.

"Если исходить из логики того, что всегда требует МВФ и другие финансовые структуры, которые так или иначе дают кредиты Украине, то все они требуют одного – сокращения средств на социальные расходы. И наша власть очень хорошо научилась это делать – достаточно посмотреть на прошлый секвестр бюджета: тогда забрали у всех, но при этом в дороги закопали больше 1 млрд гривен, добавили денег судьям и антикоррупционным органам, которые абсолютно бездарные и курируются только из-за рубежа – и это сочли нормальным", – напомнил Гарбарук в комментарии Главреду.

Читайте такжеНовые требования МВФ - неприкрытый глум над УкраинойПоэтому, уверен он, если говорить о том, что именно сократят, то в первую очередь речь идет о соцвыплатах (начиная от выплат за рождение ребенка и заканчивая абсолютно всеми существующими социальными выплатами), здравоохранении и системе образования – все расходы на эти сферы физически будут уменьшать.

"На самом деле одалживать деньги – стандартный инструмент, но в нашей стране при любом займе действует одна и та же логика: "Беру я, а отдавать буду не я". Однако в этом случае ситуация несколько иная – МВФ осознанно сократил нынешнюю программу до 18 месяцев и, скорее всего, если за это время не произойдет очередной ротации правительства, то этому же правительству и придется отдавать эти деньги", – отметил экономист.

По его словам, судьба нынешней программы МВФ – это некий брат-близнец программы 2018 года, когда Киеву сначала выдали только часть кредита, а остальные две части выдавали в привязке к будущим выборам.

"Потому не исключено, что эта программа действительно может стать финальной. Поскольку она привязана к гарантированному Украиной повышению тарифов для населения. А в условиях того, что осенью у нас будет плохо с экономикой, будет достаточно большое количество безработных и не исключена вероятность того, что будет очередная волна коронавируса и карантин – в связи с этим курс национальной валюты начнет ослабевать, и курс доллара начнет существенно расти. Это вызовет недовольство в обществе", – резюмировал Гарбарук.

Ранее сообщалось, что ради транша МВФ украинцам придется платить за коммуналку на 30% больше. Это, в свою очередь, еще больше усилит долговую нагрузку по коммуналке.

Ранее СМИ опубликовали полный текст Меморандума Украины с МВФ, в котором прописаны обязательства, взятые официальным Киевом для получения кредита в 5 млрд долларов. Документ подписан президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Яковом Смолием.

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