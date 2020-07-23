Миллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит

Украина смогла получить самый большой денежный транш от Еврокомиссии в рамках программы помощи по восстановлению экономики от последствий коронавирусной инфекции. Кредит предоставлен под определенные условия, которые заставят Киев проводить реформы.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В своем Telegram-канале он поделился информацией о том, что в четверг, 23 июля, глава правительства Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко в Брюсселе подписали с Еврокомиссией документ, согласно которому Украина получит 1,2 миллиарда евро от ЕС в рамках программы помощи по устранению негативных последствий для экономики, наступивших в результате эпидемии COVID-19.Читайте такжеТорговля суверенитетом за бусы: почему новые кредиты МВФ – не повод для радости
"1,2 млрд евро для Украины – это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", – отметил украинский премьер.
В то же время в интервью американскому изданию Politico Шмыгаль заявил, что кредит – лучше чем грант, поскольку стремление отдавать финансовые средства сыграет лишь на пользу стране и создаст условия для реализации системных изменений.
"Обязательства по возврату кредита создают большие стимулы для страны, в том числе для Украины, проводить необходимые реформы" – подчеркнул чиновник.
Кроме того, стали известны детали подписанного в Брюсселе меморандума. По информации Европейской правды, Украина получает деньги на 15 лет – до 2035 – года, по ставке в 0,125% годовых. Первые 600 миллионов евро Киев может получить в течение недели сразу после того, как соглашение вступит в силу – для этого документ должен быть проголосован в парламенте. В Кабмине ожидают, что вопрос уладят еще летом.Читайте такжеПлюс кредит, минус большинство: во что обошелся Зеленскому новый транш от МВФ
Вторые 50% суммы будут получены только в том случае, если Украина выполнит условия в ряде направлений – управление и верховенство права, управление государственными финансами, улучшение бизнес-климата и секторальные экономические реформы.
Что еще должна сделать Украина
- Передать централизованные закупки лекарств и медизделий государственному предприятию Медицинские закупки Украины
- Провести налоговую и таможенную реформу
- Реализовать корпоратизацию десяти самых крупных государственных предприятий
- Создать новую Высшую квалификационную комиссию судей
Добавим, 10 июня Шмыгаль сообщил, что ЕС предоставил Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи для преодоления последствий COVID-19.
Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиардов долларов в рамках 18-месячной программы 5$-миллиардной программы stand-by.