Миллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит

Украина взяла на себя новые финансовые обязательства перед ЕС / ZN.UA

Украина смогла получить самый большой денежный транш от Еврокомиссии в рамках программы помощи по восстановлению экономики от последствий коронавирусной инфекции. Кредит предоставлен под определенные условия, которые заставят Киев проводить реформы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своем Telegram-канале он поделился информацией о том, что в четверг, 23 июля, глава правительства Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко в Брюсселе подписали с Еврокомиссией документ, согласно которому Украина получит 1,2 миллиарда евро от ЕС в рамках программы помощи по устранению негативных последствий для экономики, наступивших в результате эпидемии COVID-19.Читайте такжеТорговля суверенитетом за бусы: почему новые кредиты МВФ – не повод для радости

"1,2 млрд евро для Украины – это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", – отметил украинский премьер.

В то же время в интервью американскому изданию Politico Шмыгаль заявил, что кредит – лучше чем грант, поскольку стремление отдавать финансовые средства сыграет лишь на пользу стране и создаст условия для реализации системных изменений.

"Обязательства по возврату кредита создают большие стимулы для страны, в том числе для Украины, проводить необходимые реформы" – подчеркнул чиновник.

Кроме того, стали известны детали подписанного в Брюсселе меморандума. По информации Европейской правды, Украина получает деньги на 15 лет – до 2035 – года, по ставке в 0,125% годовых. Первые 600 миллионов евро Киев может получить в течение недели сразу после того, как соглашение вступит в силу – для этого документ должен быть проголосован в парламенте. В Кабмине ожидают, что вопрос уладят еще летом.Читайте такжеПлюс кредит, минус большинство: во что обошелся Зеленскому новый транш от МВФ

Вторые 50% суммы будут получены только в том случае, если Украина выполнит условия в ряде направлений – управление и верховенство права, управление государственными финансами, улучшение бизнес-климата и секторальные экономические реформы.

Что еще должна сделать Украина

Передать централизованные закупки лекарств и медизделий государственному предприятию Медицинские закупки Украины

Провести налоговую и таможенную реформу

Реализовать корпоратизацию десяти самых крупных государственных предприятий

Создать новую Высшую квалификационную комиссию судей

Добавим, 10 июня Шмыгаль сообщил, что ЕС предоставил Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи для преодоления последствий COVID-19.

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиардов долларов в рамках 18-месячной программы 5$-миллиардной программы stand-by.