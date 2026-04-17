Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

Бывшая певица, жена футболиста и дизайнер Виктория Бекхэм высказалась о конфликте со своим сыном Бруклином Пельтц Бекхэм.
Как пишет ENews, после того, как Бруклин публично обвинил своих родителей в попытке "разрушить" его отношения с женой Николой Пельтц Бекхэм, бывшая участница Spice Girls кратко прокомментировала отчуждение 26-летнего Бруклина от остальной семьи.
"Мы всегда старались быть лучшими родителями, какими только можем быть", — сказала она The Wall Street Journal в статье, опубликованной 16 апреля. "И знаете, мы находимся на виду у публики уже более 30 лет, и все, что мы когда-либо пытались делать, это защищать наших детей и любить их. И знаете, это все, что я действительно хочу сказать по этому поводу".
Ранее в этом году Бруклин ясно дал понять, что он провел черту. Как он ранее заявлял: "Я не хочу мириться со своей семьей".
"Меня никто не контролирует, я впервые в жизни отстаиваю свои права", — заявил он.
"Всю свою жизнь мои родители контролировали освещение в прессе событий, касающихся нашей семьи. Показательные посты в социальных сетях, семейные мероприятия и неискренние отношения были неотъемлемой частью моей жизни с рождения", - добавил он тогда.
Отметим, как сообщал Главред, ранее голливудская актриса и жена британского принца Гарри Меган Марклназвала себя "самым затравленным человеком в мире" на третий день своего визита в Австралию вместе с принцем Гарри.
Накануне также звезда популярного когда-то сериала "Не родись красивой", актриса Ольга Ломоносова неожиданно вызверилась на свою коллегу по сериалу, Катю Пушкареву, которую сыграла актриса Нелли Уварова.
Вас также может заинтересовать:
- Виктория Бекхэм по-украински: Квиткова уехала вслед за возлюбленным-футболистом
- Виктория Бекхэм посмеялась над неудачей мужа: что произошло
- Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул - детали
О персоне: Виктория Бекхэм
Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".
