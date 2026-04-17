Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

Алексей Тесля
17 апреля 2026, 00:50
В потенциальную зону применения вооруженных сил страны-оккупанта в первую очередь попадают страны Балтии, предупредил Дмитрий Снегирев.
Путин, НАТО
РФ может готовить нападение на одну из стран НАТО / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Снегирева:

  • В потенциальную зону применения вооруженных сил РФ попадают страны Балтии
  • Не исключается политический сигнал РФ странам постсоветского пространства

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал ситуацию вокруг закона РФ о возможности применения российской армии за пределами страны.

"Прежде всего этот шаг направлен на Соединенные Штаты и их союзников. Россия таким образом демонстрирует готовность к дальнейшим сценариям эскалации и фактически заявляет о своем "праве" на превентивное применение вооруженных сил для защиты собственных граждан или русскоязычного населения за рубежом", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт считает, что в потенциальную зону применения вооруженных сил страны-оккупанта в первую очередь попадают страны Балтии, которые одновременно являются членами НАТО.

Он предупредил о том, что на практическом уровне это сопровождается эскалацией напряженности в приграничных регионах, в частности, в Эстонии активизируется информационная кампания относительно возможных сценариев в приграничных городах, таких как Нарва, где обсуждаются варианты дестабилизации или даже оккупации.

"Отдельно стоит упомянуть и Балтийский регион в целом. Звучали заявления о потенциальных претензиях РФ на остров Готланд, который имеет стратегическое значение для контроля над судоходством. Таким образом, потенциально можно говорить о том, что в зоне возможного применения армии государства-агрессора в первую очередь оказываются страны Балтии, а также Финляндия, Швеция и другие государства региона. В то же время не исключается и политический сигнал странам постсоветского пространства, прежде всего Молдове", - добавил Снегирев.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:10Украина
Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:25Война
Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:50Война
