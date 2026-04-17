Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

Ученые высказали смелое предположение

После лишения Плутона планетного статуса в 2006 году Солнечная система формально осталась с восемью планетами, однако гипотеза астрономов о еще одном крупном теле на ее окраинах по-прежнему обсуждается.

Новый виток интереса возник в 2016 году, когда ученые предположили существование массивной планеты за орбитой Нептуна — примерно в десять раз тяжелее Земли, пишет ВВС.

Основанием стали странные орбиты транснептуновых объектов, которые могут указывать на влияние неизвестного гравитационного "игрока".

Проблема в том, что эту планету до сих пор никто не наблюдал: она, вероятно, находится чрезвычайно далеко, слабо отражает свет и движется по вытянутой орбите с периодом до десятков тысяч лет.

Ситуацию может прояснить обсерватория, начавшая работу в 2025 году. Она системно сканирует небо и способна выявлять крайне тусклые объекты. Если гипотетическая планета существует, есть шанс либо зафиксировать ее, либо существенно сузить область поисков.

При этом часть ученых сомневается в самой гипотезе, предлагая альтернативные объяснения наблюдаемым аномалиям. Окончательного ответа пока нет, но будущие наблюдения в любом случае расширят понимание далеких областей Солнечной системы.

Сюрприз из дальнего космоса: астрономы в восторге

Учёные зафиксировали редкий объект, прибывший из-за пределов Солнечной системы — комету 3I/ATLAS, ставшую лишь вторым известным "межзвездным путешественником".

Хотя её размеры оказались меньше прогнозируемых, комета проявляет необычную активность: она непрерывно выбрасывает в космос огромные массы углекислого газа — примерно 940 триллионов молекул каждую секунду.

Об источнике: ВВС BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире. BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.

