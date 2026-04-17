Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

Алексей Тесля
17 апреля 2026, 02:33
Если гипотетическая планета существует, есть шанс либо зафиксировать ее, либо существенно сузить область поисков.
Кремль перехватил основные спутники Европы в космосе
Ученые высказали смелое предположение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Солнечная система формально осталась с восемью планетами
  • Ученые предположили существование массивной планеты за орбитой Нептуна

После лишения Плутона планетного статуса в 2006 году Солнечная система формально осталась с восемью планетами, однако гипотеза астрономов о еще одном крупном теле на ее окраинах по-прежнему обсуждается.

Новый виток интереса возник в 2016 году, когда ученые предположили существование массивной планеты за орбитой Нептуна — примерно в десять раз тяжелее Земли, пишет ВВС.

видео дня

Основанием стали странные орбиты транснептуновых объектов, которые могут указывать на влияние неизвестного гравитационного "игрока".

Проблема в том, что эту планету до сих пор никто не наблюдал: она, вероятно, находится чрезвычайно далеко, слабо отражает свет и движется по вытянутой орбите с периодом до десятков тысяч лет.

Ситуацию может прояснить обсерватория, начавшая работу в 2025 году. Она системно сканирует небо и способна выявлять крайне тусклые объекты. Если гипотетическая планета существует, есть шанс либо зафиксировать ее, либо существенно сузить область поисков.

При этом часть ученых сомневается в самой гипотезе, предлагая альтернативные объяснения наблюдаемым аномалиям. Окончательного ответа пока нет, но будущие наблюдения в любом случае расширят понимание далеких областей Солнечной системы.

Сюрприз из дальнего космоса: астрономы в восторге

Учёные зафиксировали редкий объект, прибывший из-за пределов Солнечной системы — комету 3I/ATLAS, ставшую лишь вторым известным "межзвездным путешественником".

Хотя её размеры оказались меньше прогнозируемых, комета проявляет необычную активность: она непрерывно выбрасывает в космос огромные массы углекислого газа — примерно 940 триллионов молекул каждую секунду.

Об источнике: ВВС

BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире.

BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Последние новости

03:36

Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные варианты

03:10

Почему все боятся Скорпионов: астролог раскрыла секреты самого загадочного знака

02:33

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

02:02

Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

01:50

Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
01:45

Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

16 апреля, четверг
23:57

Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

23:51

Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода веснойВидео

Реклама
23:10

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:06

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюансВидео

22:58

Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

22:25

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:13

Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

21:54

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

21:48

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

21:27

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

21:16

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

20:50

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:12

Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

Реклама
19:59

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

19:51

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

19:08

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

19:01

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:00

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

18:47

Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

18:36

У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

18:31

Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

18:28

Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцевВидео

17:59

Кредит €90 миллиардов для Украины: Мадьяр назвал главное условие разблокирования

17:57

В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

17:44

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

17:20

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

17:14

Загадочное украинское слово "імла": что оно на самом деле означает

17:05

Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

17:02

Девушка ненадолго оставила питомца одного: что устроил грызунВидео

16:39

Евро взлетел до нового максимума, доллар идет вверх: курс валют на 17 апреля

16:22

YUNA-2026: названы главные триумфаторы музыкальной премии

16:14

Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердецВидео

Реклама
15:59

Тернопольщину накроет дождливая погода: когда небо затянется облаками

15:56

"Меня атаковали": Меган Маркл назвала себя "самым затравленным человеком в мире"

15:52

Секрет "вечной жизни" нашли на райском острове: как люди живут дольше

15:51

Погода на Житомирщине будет теплой, однако есть нюанс: о чем предупредили синоптики

15:36

Выцарапаю глаза: на звезду "Не родись красивой" вызверилась актриса Ломоносова

15:26

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

15:20

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

15:16

Порошенко во время войны разместил 2,3 млрд грн в иностранных облигациях вместо инвестиций в Украину - эксперт

15:02

Кремль может готовить атаку на страны НАТО: названа цель Путина

14:50

"Кричал": Денисенко сообщила о прилете рядом с домом и реакции сына

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять