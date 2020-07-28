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"Убийственная политика": эксперт спрогнозировал новый скачок доллара

28 июля 2020, 06:01

Определяющими факторами будут позиция регулятора и действия нерезидентов со спекулянтами.

Доллары
Эксперты дали прогноз курса доллара / fdlx.com

В ближайшее время гривна продолжит движение в диапазоне 27,7−27,9 грн за доллар, но не исключен и подход к отметке 28 гривен за доллар.

Такой прогноз Фактам дал руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

"Участники рынка не спешат осуществлять операции, предпочитая понять расстановку сил. Девальвация на прошлой неделе оказалась достаточно существенной, что привело к заявлению властей о достижении нужных курсовых уровней. Также НБУ для поддержания гривны осуществил интервенции на 350 миллионов долларов.

Часть привлеченной на прошлой неделе валюты через еврооблигации может быть выведена на рынок, что сдерживает покупателей. Между тем главными будут позиция регулятора и действия нерезидентов со спекулянтами, которые сейчас оказывают наибольшее влияние на рынок", - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеДоллар по 10: гривна скатилась в рейтинге самых дешевых валют мираИздание также приводит слова исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, который основной проблемой в Украине назвал то, что политики берутся определять, является ли курс слишком высоким или слишком низким.

"Сейчас ситуация очень странная. Обычно политики реагировали на то, что украинцы в целом хотят, чтобы гривна была сильнее, а значит, их зарплаты в долларах были выше, а цены росли как можно медленнее. Но почему-то нынешняя власть решила, что украинцы хотят дорогого доллара и дешевой гривны. Как мне кажется, это ошибка не только экономическая, но и политическая. Фактически людям пытаются навязать то, что 90% из них считают ошибочным.

Да и для банковской системы такая политика может стать убийственной. Если люди ожидают, что будет 10%, например, с 27 грн до 30 грн, то кто будет размещать свои деньги на депозитах в украинских банках под те же 10%, но на целый год, когда власти обещают девальвацию на 10% и очень быстро. Соответственно, это приводит к тому, что банки будут вынуждены повышать ставки по депозитам, а высокие ставки по депозитам — значит, больше нужно платить вкладчикам и, соответственно, под более высокие проценты нужно выдавать кредиты заемщикам. А у заемщиков нет возможности оплачивать огромные процентные ставки. В итоге заявленная властью программа резкого снижения кредитных ставок для населения провалится", - цитирует издание Вышлинского.

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Напомним, ранее эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года.

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