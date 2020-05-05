В мае курс доллара резко подскочит: эксперты предупредили о ползучей девальвации

В мае курс доллара будет колебаться / ubr.ua

В мае Украину ожидает ползучая девальвация до 28 грн. за доллар, заявил бизнес-аналитик, эксперт Европейского Аналитического центра Вадим Бардась.

Он подчеркнул, что на курс валют в Украине может оказать влияние и мировой кризис, в частности снижение цен на энергоресурсы и нефть.

"Поддержкой для гривны будет снижение цен на энергоресурсы, что является следствием продолжения тренда снижения стоимости нефти. Соответствующая ситуация обеспечит уменьшение импорта в Украину, треть из которого составляет энергетический импорт. Наибольшими рисками для национальной валюты является сокращение глобальной экономики и уменьшение емкости рынков сбыта в Азии, Европе и Ближнем Востоке, что соответственно приведет к уменьшению валютных поступлений от экспорта товаров и услуг и увеличение зависимости от долгового капитала", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Читайте также"Улетит" за 30 гривен: в Раде шокировали прогнозом курса доллараОн считает, что на курс валюты в Украине повлияли и другие факторы и дал свой прогноз по стоимости доллара в Украине на май: "В среднесрочной перспективе, учитывая, решение МВФ о предоставлении Украине дополнительного валютного кредита и объем резервных активов НБУ курс доллара будет колебаться в коридоре 29-30 гривен. Также, подписание закона о рынке земли и ослабление ограничений по деловой активности в Украине будут положительно влиять на курс гривны и настроения инвесторов относительно капиталовложений в национальную экономику", - резюмировал эксперт.

По мнению кандидата экономических наук Александра Хмелевского, подписание закона о рынке земли не будет иметь влияния на курс валюты.

По его прогнозу, в мае курс будет колебаться в пределах 27-28 гривен за доллар: "Гривна будет находиться под давлением из-за обострения экономического кризиса. Выход из карантина и активизация экономической деятельности может привести к дальнейшей девальвации гривны. Подписание закона о рынке земли никакого влияния на курс гривны не будет".

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Напомним, ранее эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.