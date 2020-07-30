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Доллар пробьет потолок: появился неожиданный прогноз до 2022 года

30 июля 2020, 06:28

Кабмин утвердил обновленный макроэкономический прогноз.

доллар
Обменный курс в 2021 году превысит отметку в 29 грн/долл / Фото pixabay.com

Кабинет министров на заседании в среду утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

Такие ожидания Минэкономики заложило в проект Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Украине в 2021 году составит 4,6%, а инфляция - 7,3%.

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Кроме того, макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021-м до 6,25 тысячи гривен (в два этапа ‒ до 6 тысяч гривен с начала 2021 года и до 6,5 тысячи гривен с 1 июля), а в 2022 году ‒ до 6,7 тысячи гривен и до 7,176 тысячи гривен в 2023-м.

курс доллара доллар гривна
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