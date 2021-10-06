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Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен с 1 декабря

6 октября 2021, 14:16
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Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы.

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Пенсии в Украине повысят / censor.net

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен. Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен.

По его словам, повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль во время заседания правительства.

Такая пенсия будет для украинцев, у которых стаж 35 лет.

Отметим, накануне Шмыгаль заявил, что единственный цивилизованный выход получать достойные пенсии - это введение второго уровня накопительной пенсионной системы, что позволит получать вдвое большие выплаты, чем сейчас.

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Глава правительства подчеркнул, что это чрезвычайно важный момент развития Украины.

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Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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