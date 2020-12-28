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На 20% и выше: стало известно, сколько украинцы заплатят за газ в январе

28 декабря 2020, 12:54
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Минимальная цена на газ для населения у газсбытов выросла на 26,8%, а максимальная – на 20,5%.

Тарифы на газ для населения в январе 2021 Украина поднимает на 20%
Тарифы на газ для населения в январе 2021 Украина поднимает на 20% / Фото: УНИАН

В январе 2021 снова подорожает газ для украинцев. В зависимости от региона тарифы для населения вырастут от 11% до 20,5%. Это значит, что за каждый кубометр придется выложить от 6,99 грн до 10,8 грн.

Дешевле всего своим клиентам предлагает покупать голубое топливо предприятие Газ АП – 6,99 грн за кубометр (это на 11% больше, чем в декабре), сообщается на сайте консультационного центра для населения ГазПравда. Далее цены растут следующим образом:

  • Megawatt – по 7,05 грн за кубометр (+18%);
  • Агросинтез Трейдинг – по 7,08 грн (+19%);
  • Энергетические ресурсы Украины – по 7,11 грн за кубометр;
  • Аскания Энерджи – по 7,20 грн;
  • Нафтогаз Украины (обслуживает около 3% населения) – по 7,22 грн за кубометр (+14%).

Цены на газ у остальных поставщиков варьируются в диапазоне от 7,39 гривни за кубометр до 10,8 гривни. При этом самая высокая цена на январь пока что зафиксирована у компании Львовэнергосбыт – 10,8 гривни за куб газа.

Таким образом, минимальная цена на газ для населения у газсбытов выросла на 26,8%, а максимальная – на 20,5%.

Всего, по состоянию на 28 декабря, январские расценки опубликовали 55 поставщиков газа.

Новости ЖКХ:

  • Платежки украинцев по сравнению с прошлым годом выросли на 4 млрд. Долг за коммуналку перевалил за 55 млрд гривен.
  • Напомним,Нацкомиссия регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на распределение природного газа (абонплату) с 1 января 2021 года. В среднем цены вырастут на 80%.
  • Ранее в НКРЭКУ также предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине. В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%.

Нафтогаз цены на газ тарифы на газ новости Украины
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