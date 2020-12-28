На 20% и выше: стало известно, сколько украинцы заплатят за газ в январе

Минимальная цена на газ для населения у газсбытов выросла на 26,8%, а максимальная – на 20,5%.
В январе 2021 снова подорожает газ для украинцев. В зависимости от региона тарифы для населения вырастут от 11% до 20,5%. Это значит, что за каждый кубометр придется выложить от 6,99 грн до 10,8 грн.
Дешевле всего своим клиентам предлагает покупать голубое топливо предприятие Газ АП – 6,99 грн за кубометр (это на 11% больше, чем в декабре), сообщается на сайте консультационного центра для населения ГазПравда. Далее цены растут следующим образом:
- Megawatt – по 7,05 грн за кубометр (+18%);
- Агросинтез Трейдинг – по 7,08 грн (+19%);
- Энергетические ресурсы Украины – по 7,11 грн за кубометр;
- Аскания Энерджи – по 7,20 грн;
- Нафтогаз Украины (обслуживает около 3% населения) – по 7,22 грн за кубометр (+14%).
Цены на газ у остальных поставщиков варьируются в диапазоне от 7,39 гривни за кубометр до 10,8 гривни. При этом самая высокая цена на январь пока что зафиксирована у компании Львовэнергосбыт – 10,8 гривни за куб газа.
Таким образом, минимальная цена на газ для населения у газсбытов выросла на 26,8%, а максимальная – на 20,5%.
Всего, по состоянию на 28 декабря, январские расценки опубликовали 55 поставщиков газа.
Новости ЖКХ:
- Платежки украинцев по сравнению с прошлым годом выросли на 4 млрд. Долг за коммуналку перевалил за 55 млрд гривен.
- Напомним,Нацкомиссия регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на распределение природного газа (абонплату) с 1 января 2021 года. В среднем цены вырастут на 80%.
- Ранее в НКРЭКУ также предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине. В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%.