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На АЗС "взлетели" цены на топливо

5 января 2022, 15:09

Подорожание достигло одной гривни.

АЗС, бензин, топливо
Заправляться снова стало дороже / УНИАН

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 5 января, обновил цены на бензин и дизельное топливо.

Как сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1 грн/л - до 31,49 и 31,97 грн/л, пишет Enkorr.

Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 66 коп./л, то есть, до 30,82 грн/л.

В частности, на станциях сети Shell бензины "взлетели" в цене на 0,9-1 грн/л :

  • бензин А-92 – до 31,49 грн/л,
  • бензин А-95 – до 31,97 грн/л.

А цена ДТ выросла на 66 коп./л – до 30,82 грн/л.

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В сети SOCAR бензины подорожали на 1-1,19 грн/л.

KLO, "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт" Mango и другие повысили цены на топливо от 0,3 до 1 грн/л.

Напомним, ранее Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

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