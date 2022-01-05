На АЗС "взлетели" цены на топливо

Подорожание достигло одной гривни.
Ряд украинских сетей АЗС в среду, 5 января, обновил цены на бензин и дизельное топливо.
Как сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1 грн/л - до 31,49 и 31,97 грн/л, пишет Enkorr.
Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 66 коп./л, то есть, до 30,82 грн/л.
В частности, на станциях сети Shell бензины "взлетели" в цене на 0,9-1 грн/л :
- бензин А-92 – до 31,49 грн/л,
- бензин А-95 – до 31,97 грн/л.
А цена ДТ выросла на 66 коп./л – до 30,82 грн/л.
В сети SOCAR бензины подорожали на 1-1,19 грн/л.
KLO, "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт" Mango и другие повысили цены на топливо от 0,3 до 1 грн/л.
Напомним, ранее Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.
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