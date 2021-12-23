Цены на бензин выросли на АЗС: сколько стоит топливо

В Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились.
При этом, по данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, автогаз подорожал на 1 копейку.
Средние розничные цены на топливо
- на бензин А-92 составляют 29,45 гривен за литр (0,00 гривен),
- на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (+0,04 гривен),
- на дизельное топливо - 29,42 гривен за литр (0,00 гривен),
- на автогаз - 19,06 гривен за литр (+0,01 гривен).
В Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 декабря.
Расчетные цены для бензина повышены на 19 копеек с 25,78 гривен до 25,97 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 3 копейки с 23,13 гривен до 23,16 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,97 гривен за литр, дизельного топлива - 30,16 гривен за литр.
Напомним, в Украине стало дешевле заправлять машину. Цены на топливо снижались почти в течение двух недель и наконец стабилизировались. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине по состоянию на 13 декабря текущего года стабилизировались.
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