На очереди электроэнергия: в Кабмине признались, чего требует МВФ

Стороны практически достигли соглашения – однако есть ряд требований, которые Киеву еще предстоит выполнить.
Список требований МВФ к Украине в 2021 году состоит из двух ключевых вопросов – это антикоррупционные реформы и закон о Высшем совете правосудия. Кроме того, главный кредитор Киева обеспокоен ситуацией на рынке электроэнергии Украины.
При этом в интервью LB.ua министр финансов Сергей Марченко заверил, что вопрос повышения тарифов на газ на повестке дня не стоит. А что касается электроэнергии – то Кабмин разрабатывает возможное решение проблемы, которое не будет предусматривать повышение тарифов.
По всем остальным условиям стороны практически достигли соглашений.
"По большому счету идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", – уточнил Марченко.
Сотрудничество Украины и МВФ
- МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины программу сотрудничества stand-by. Она должна действовать в течение 1,5 лет. В общей сложности украинское государство должно получить от международного финансового донора $5 млрд долларов. Первые $2,1 млрд Киев уже получил.
- Согласно плану сотрудничества, Украине должны выделить еще $3,5 млрд, однако предоставление дальнейших траншей было приостановлено из-за ряда требований со стороны МВФ. В частности, Фонд настаивает на проведении антикоррупционной, образовательной, пенсионной, медицинской и судебной реформы.
- В МВФ 13 февраля сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
- 7 апреля у Зеленского назвали сроки подписания очередной сделки в МВФ. Желательно, чтобы нужные документы были подписаны до конца июля, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.