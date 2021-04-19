На очереди электроэнергия: в Кабмине признались, чего требует МВФ

Список требований МВФ к Украине озвучили в Кабмине / Reuters

Список требований МВФ к Украине в 2021 году состоит из двух ключевых вопросов – это антикоррупционные реформы и закон о Высшем совете правосудия. Кроме того, главный кредитор Киева обеспокоен ситуацией на рынке электроэнергии Украины.

При этом в интервью LB.ua министр финансов Сергей Марченко заверил, что вопрос повышения тарифов на газ на повестке дня не стоит. А что касается электроэнергии – то Кабмин разрабатывает возможное решение проблемы, которое не будет предусматривать повышение тарифов.

По всем остальным условиям стороны практически достигли соглашений.

"По большому счету идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", – уточнил Марченко.

Сотрудничество Украины и МВФ