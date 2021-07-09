Нафтогаз отменил месячный тариф и назвал новую цену на июль

Нафтогаз Украины сообщил об изменении ценовой политики / gk-press.if.ua

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины сообщила о новой цене на газ для клиентов с 1 июля 2021 года.

Как сказано в сообщении на сайте компании, "голубое топливо" будут реализовываться по единой цене в рамках годового тарифного плана "Фиксированный".

Отмечается, что единая цена составляет 7,96 грн за куб. м (с НДС, без стоимости доставки).

Обратим внимание, что Нафтогаз принял решение о приостановлении действия тарифного плана Месячный.

Как отметили в компании, тарифный план был приостановлен в связи с его непопулярностью и отсутствием заявок на подключение.

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"У клиентов газоснабжающей компании, которые подключили тарифный план "Годовой" в 2020 году, цена и условия остаются неизменными до завершения заключенного договора", – сказано в сообщении.

Добавим, что стоимость газа для поставщика "последней надежды" в июле составляет 11,05 грн за куб. м. По таким условиям компания обслуживает 600 тыс. домов.

В Нафтогазе уточнили, что эта цена рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, утвержденной Кабмином, в которую входит стоимость газа на европейском рынке, курс гривны к евро и другие показатели.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с июня ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.