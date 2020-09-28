Нардеп Ковалев рассказал о выгодах от принятия законопроекта о водном транспорте

Проект Закона запустит реформу речных перевозок,/ фото Сегодня

Принятие законопроекта о водном транспорте может иметь экономический эффект в размере 17-18 миллиардов гривень в год.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава подкомитета по вопросам речного транспорта комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов законопроекта о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д) Артем Ковалев.

По его словам, предложенный проект Закона запустит реформу речных перевозок, гарантирует надлежащее содержание и равный доступ к инфраструктуре для всех операторов.

"Если говорить о показателях, то это позволит в ближайшие 3-4 года увеличить грузоперевозки по реке до 30 миллионов тонн в год с прямым экономическим годовым эффектом для государства в 13-16 миллиардов гривень. В свою очередь, это позволит дать развитие сопутствующим направлениям и бизнесам с прямым экономическим эффектом 17-18 миллиардов гривень в год", - сказал инициатор законопроекта.

Также, принятие законопроекта позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест в отрасли, увеличить поступления в бюджет. Помимо этого, он создаст необходимые условия для частных инвестиций в реконструкцию и строительство речных портов.

"А еще принятие законопроекта будет стимулировать развитие судостроения с привлечением украинских и иностранных инвестиций", - добавил Ковалев.

Более того, принятие законопроекта гармонизирует законодательство Украины и ЕС по вопросам внутреннего водного транспорта.

"Он направлен на имплементацию базовых положений восьми директив и двух регламентов Европейского Союза в области водного транспорта в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - сказал Ковалев.

Он отметил, что законопроект №1182-1-д сделает рынок речных перевозок открытым и конкурентным, и даст ему толчок к развитию.

"В принятии этого законопроекта наиболее не заинтересованы те компании, которые сейчас занимают монопольное положение на реке, и считают ее своей. Если будет рынок, соответственно, стоимость услуг будет конкурентной", - добавил Ковалев.

По его словам, перевозки по воде во всем мире являются самым дешевым и экологичным способом доставки грузов.

"По сравнению с другими видами транспорта, пропускная способность которых ограничена, внутренний водный транспорт имеет несомненное преимущество - возможность значительного увеличения объемов грузоперевозки и возможность осуществления перевозки крупногабаритных грузов. (...) Анализ существующей ситуации позволяет сделать вывод, что прогнозный объем перевозок грузов по реке Днепр при условии модернизации шлюзов имеет потенциал к росту до уровня 45 миллионов тонн в год. Это 30 миллионов тонн в экспортном направлении и 15 миллионов тонн - в импортном", - сказал народный депутат.