Нардепа обвинили в уклонении от уплаты налогов: опубликовано фото

Народный избранник мог сэкономить почти 100 млн гривен налогов.
В Украине народного депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов. Народному избраннику уже сообщили о подозрении.
Нардепа подозревают в неуплате свыше 97 млн гривен налогов, написала генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
По ее данным, политика обвиняют в предпринимательской деятельности без создания юридического лица, а из-за этого бюджет недополучил особо крупные суммы.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый в 2012 году занялся строительством многоквартирных жилых домов под Киевом – в Софиевской Борщаговке и в Петропавловской Борщаговке, чтобы потом получить прибыль от продажи недвижимости.
"После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1 221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им через доверенность лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций", – выяснили правоохранители.
Чиновница добавила, что нардеп декларировал деньги, полученные от продажи недвижимости, как доходы физического лица, полученные от продажи собственного имущества, а не благодаря предпринимательской деятельность, и вместо 18% налога платил только 5%.
Фото нардепа, которому сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов
Ранее в Украине нескольких нардепов обвиняли в увиливании от уплаты налогов. В нашей стране с 1 января 2020 года начал действовать закон об отмене депутатской неприкосновенности.
- Справка. В Украине за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) предусмотрена уголовная ответственность – ст. 212 Уголовного кодекса, сообщает protocol.ua.
- Если уклонение от налогов привело к тому, что бюджет недополучил особо крупные суммы, – злоумышленнику грозит штраф, конфискация имущества, а также лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.