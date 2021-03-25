Нардепа обвинили в уклонении от уплаты налогов: опубликовано фото

Генпрокурор объяснила, как нардеп мог увиливать от налогов / УНИАН

В Украине народного депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов. Народному избраннику уже сообщили о подозрении.

Нардепа подозревают в неуплате свыше 97 млн гривен налогов, написала генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

По ее данным, политика обвиняют в предпринимательской деятельности без создания юридического лица, а из-за этого бюджет недополучил особо крупные суммы.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый в 2012 году занялся строительством многоквартирных жилых домов под Киевом – в Софиевской Борщаговке и в Петропавловской Борщаговке, чтобы потом получить прибыль от продажи недвижимости.

"После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1 221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им через доверенность лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций", – выяснили правоохранители.

Чиновница добавила, что нардеп декларировал деньги, полученные от продажи недвижимости, как доходы физического лица, полученные от продажи собственного имущества, а не благодаря предпринимательской деятельность, и вместо 18% налога платил только 5%.

Фото нардепа, которому сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов

Нардепу сообщено о подозрении в увиливании от уплаты налогов / facebook.com/VenediktovaIryna

Ранее в Украине нескольких нардепов обвиняли в увиливании от уплаты налогов. В нашей стране с 1 января 2020 года начал действовать закон об отмене депутатской неприкосновенности.