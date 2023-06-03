Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто получил такое право

В Украине часть пенсионеров могут вовсе не платить за коммуналку. Всю стоимость коммунальных услуг им компенсируют из бюджета.

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Компенсировать стоимость коммунальных услуг из бюджета можно будет некоторым пенсионерам / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине часть пенсионеров может не платить за коммунальные услуги. Об этом говорится в разъяснении профильного издания "На пенсии".

"То есть, если ваша пенсия превысила 3760 гривен, то получать льготы на оплату коммуналки Вы не будете. Но можно обратиться в Пенсионный фонд за назначением жилищной субсидии. На какие услуги предоставляется льгота? Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает и распространяется на оплату: жилья (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов с сооружениями и придомовыми территориями), управление многоквартирным домом (распределение и снабжение, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов); подачу топлива и сжиженного газа", – говорится в тексте.

Компенсировать стоимость коммунальных услуг из бюджета можно будет пенсионерам, которые работали педагогическими, медицинскими, фармацевтическими сотрудниками, работали в библиотеках, сотрудниками по защите растений в сельской местности.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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