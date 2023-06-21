Оформление пенсии: что сделать, чтобы не получить меньшие выплаты

Украинские пенсионеры при назначении им пенсии по возрасту могут получить от государства пенсию меньше, чем хотелось бы. Но это можно исправить.

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Людям рекомендуется подавать заявление о назначении пенсии заранее / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинские пенсионеры при назначении им пенсии по возрасту могут получить от государства пенсию в меньшем размере, чем им хотелось бы. Об этом сообщает портал "Социальная платформа".

Как сообщают эксперты, людям рекомендуется подавать заявление о назначении пенсии заранее ‒ за один-два месяца до наступления пенсионного возраста.

В пример портал приводит историю 60-летней читательницы, которая достигла пенсионного возраста в январе 2023 года, но заявление на пенсию написала в декабре 2022 года. Дело в том, что согласно законодательству, украинские пенсионеры имеют срок в три месяца с даты наступления пенсионного возраста, чтобы подать заявление на назначение пенсии.

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В случае этой женщины привело к тому, что ей назначили меньшую пенсию, чем она могла бы получать. Потому что для расчетов средней заработной платы, которая пойдет за основу выплат (согласно действующему законодательству), для нее в ПФУ взяли период в три года, который предшествовал подача заявления – то есть, период 2019-2021 годов (когда зарплаты были официально меньше).

"Это означает, что размер пенсии будет ниже, поскольку средняя зарплата по стране в 2022 году выше, чем в 2021. Но если заявку подают в 2023 году, то будет учитываться заработная плата за 2020-2022 годы, которая может быть выше, это касается и последующих лет", – рассказали эксперты.

То есть такой простой шаг, говорят эксперт, как подождать с подачей заявления на назначение пенсионных выплат, может помочь получению большей пенсии (особенно если пенсионер достигает соответствующего возраста в декабре или январе).

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

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