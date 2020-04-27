Отдых в Турции 2020: эпидемия COVID-19 нагло "сожрала" шведский стол

Отдых в Турции 2020 – коронавирус отменил шведский стол: что известно / Фото pixabay.com

Отдых в Турции 2020 Все включено уже не будет прежнем: из-за пандемии коронавируса турецкие отели отказываются от шведского стола. Поэтому всех туристов, которые собрались на отдых в Турции 2020 – из Киева или Москвы, уже неважно – ждет неприятный сюрприз.

Иностранный туризм в Турции стартует с августа, пишет Hurriyet. Министр туризма Турции Мехмет Эрсой уже пообещал регулярно дезинфицировать туристический транспорт и проводить ежедневный медосмотр всем работникам сферы услуг.

Отели в Турции, аэропорты, рестораны и музеи должны будут переоборудовать так, чтобы клиенты могли соблюдать дистанцию.

Напомним, отдых в Турции 2020 "накрылся". Из-за коронавируса Турция отменила начало туристического сезона.

При этом украинцы уже массово запланировали отдых в Карпатах на майские праздники 2020. Детальнее читайте в материале Отдых в Карпатах на майские 2020 – карантин лишь взвинтил цены.