Отличилась заявлением: нардеп Третьякова считает, что украинцам хватит и 5 тыс. грн зарплаты

Галина Третьякова уверена, что населению вполне достаточно минималки / facebook.com/Галина Третьякова

Одиозная депутатка от "Слуги народа" Галина Третьякова снова угодила в скандал. Она уверена, что украинцам достаточно 5-5,5 тыс. грн зарплаты для удовлетворения всех "физиологических" потребностей.

Как пишет Страна, нардеп отметила, что нужно "ориентироваться на социальный или национальный прожиточный минимум, а не на физиологический". Поэтому сумма не должна превышать 6-7 тысяч.

"Сегодня на физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тысяч гривен", - ответила Третьякова на вопрос о достойной зарплате для украинцев.

Вместе с этим, коллеги народной избранницы оказались более "щедрыми". Они "болеют" за то, чтобы местное население получало от 20 тыс. грн в месяц, а то и больше.

Отметим, ранее Третьякова жаловалась, что депутатам мало зарплаты в 30 тыс. грн. Также она предлагала отменить перенос рабочих и праздничных дней в нашей стране.

Кроме этого, она поразила украинцев высказыванием о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".