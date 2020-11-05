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Пенсии для украинцев: в ПФУ объяснили, можно ли получать сразу две надбавки

5 ноября 2020, 08:43

Специалисты Пенсионного фонда дали объяснение по поводу вопроса, который волнует многих украинцев.

Пенсии
Пенсии / УНИАН

В связи с планирующемся в марте будущего года "осовремениванием" пенсий, многих украинцев интересует вопросы ‒ предусматривает ли законодательство Украины возможность перехода с одного вида пенсии на другой и на какие виды дополнительных выплат они смогут рассчитывать во время перехода.

Об этом сообщается на сайте спецпроекта Одесские газеты со ссылкой на комментарий специалистов Пенсионного фонда Украины. В качестве примера они приводят запрос, который поступил к консультантам от женщины из Херсона.

"Мне 79 лет. Когда муж был жив, я получала пенсию по возрасту. В ее составе были основной размер пенсии, доплата за сверхнормативный стаж и повышение "дети войны" (66,43 гривны). Когда умер муж, я перешла на его пенсию. Она состояла из основной пенсии (30% суммы денежного обеспечения) и повышения члену семьи умершего военнослужащего (10% прожиточного минимума). При этом надбавку детям войны я уже не получаю", — написала пенсионерка.

Теперь она утверждает, что ей вновь выгодно перейти на свою пенсию, которая будет, как и ранее, состоять из основного размера пенсии и доплаты за сверхнормативный стаж. Но вместо надбавки для детей войны будет платиться надбавка как члену семьи военнослужащего. Поэтому пенсионерку интересует, вернут ли ей первую надбавку.

В ответ консультанты объяснили ‒ о том, какой вид пенсии получать выгоднее в конкретный момент, могут просчитать и подсказать в Пенсионном фонде.

"Что касается надбавки за имеющийся у вас статус, то ее получение не зависит от вида пенсии. Из письма не совсем ясно, какой именно статус был у вашего мужа. Но можем пояснить следующее. Надбавка детям войны предусмотрена Законом Украины "О социальной защите детей войны". В свою очередь Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусмотрен ряд надбавок, в том числе для членов семей ветеранов войны. Например, для супругов умерших инвалидов войны, участников войны и боевых действий и т. п", — подытожили эксперты.

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Пенсии в Украине - что было ранее:

  • Министр социальной политики Марина Лазебная заявила - правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства и проведет повышение пенсий для украинцев в ближайшие месяцы, а также в 2021 году.
  • По словам чиновницы, в первом полугодии украинские пенсионеры получат повышение выплат в два этапа.
  • С 1 января 2021 года минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен;
  • С 1 марта 2021 года будет проведена ежегодная индексация пенсий.
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