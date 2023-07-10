Пенсии получат не все: что делать украинцам, у которых не хватит стажа

Украинцам, которые по достижению пенсионного возраста не будут иметь необходимого страхового стажа, пенсия не будет выплачиваться.

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С 1 января 2023 года для выхода на пенсию 60-летним стаж должен составлять не менее 30 лет/ коллаж Главред, фото УНИАН

Гражданам Украины, которые по достижению пенсионного возраста не будут иметь необходимого страхового стажа, пенсия не будет выплачиваться. Однако для таких людей предусмотрено оказание социальной денежной помощи, сообщает портал "На пенсии".

"Граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут получать временную помощь. В общем смысле – социальную пенсию", – рассказали эксперты.

Какой нужен страховой стаж для выхода на пенсию

С 1 января нынешнего года для выхода на пенсию 60-летним стаж должен составлять не менее 30 лет. При этом требования будут ужесточаться и к 2028 году составят уже 35 лет.

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Выйти же на пенсию в 63 года можно только при наличии не менее 20-летнего страхового стажа. А уже по достижении 65 лет:

в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

в 2028 году – от 15 до 25 лет.

Как говорят эксперты, социальная помощь фактически является своеобразной заменой пенсии. При этом ее размер не фиксирован – он пересчитывается каждые полгода и привязан к:

прожиточному минимуму;

имущественным изменениям;

среднемесячному совокупному доходу.

"Сумма такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны)", – подытожили эксперты.

Пенсии в Украине

Напомним, что для украинцев запустят новые пенсии. Стало известно, кто сможет получить еще 7 тысяч гривен. В Украине вскоре планируют запустить дополнительный вид пенсии-меценатский. Такую пенсию смогут получить те, кому решит помочь родственник или знакомый.

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

Украинцы массово судятся за пенсии. Суды в абсолютном большинстве случаев занимают позицию истцов и постановляют вернуть им доплаты, которые отменяют в ПФУ.

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