В Украине части пенсионеров будут доплачивать: кому именно

В Украине части пенсионеров будут доплачивать / УНИАН

В Украине в самом скором времени начнут выплачивать каждый месяц пособие пенсионерам старше 80 лет.

Об этом в среду, 29 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

По словам чиновников, на социальную помощь могут претендовать одинокие пожилые люди, которые нуждаются в постороннем уходе.

На первом этапе ежемесячное пособие составит 685 гривен. Данная сумма высчитана как 40 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Кроме того, при пересмотре базового показателя будет меняться и сумма, которую получат пенсионеры на руки.

В Министерстве социальной политики обещают, что выплатят помощь за все время ‒ начиная с 1 января 2020 года.

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Напомним, ранее в Кабинете министров рассказали, что украинцев в 2021 году ожидает три этапа повышения социальных пенсионных выплат. В начале весны, 1 марта 2021 года, будет проведена индексация, а с 1 июля и 1 декабря планируется рост прожиточного минимума, вследствие чего вырастет размер минимальной пенсии.