Подготовка к газовой войне: в ОГТС раскрыли хитрый план РФ

/ УНИАН

В Европе Россия фактически поднимает газ из хранилищ вместо того, чтобы транзитировать по территории Украины дополнительные объемы, заявила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, это является целенаправленной политикой РФ.

Топ-менеджер ОГТС считает, что Москва готовит почву для дальнейшего политического давления в связи с возможными препятствиями, которые будут возникать с осени с момента рассмотрения сертификации Северного потока-2.

По ее словам, Украине нужно "готовиться к диверсификации собственных источников поставки газа".

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Ранее Юрий Витренко заявил о том, что предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.

Комментируя заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".