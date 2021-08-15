Подготовка к газовой войне: в ОГТС раскрыли хитрый план РФ

Москва готовит почву для дальнейшего политического давления, говорит Ольга Белькова.
В Европе Россия фактически поднимает газ из хранилищ вместо того, чтобы транзитировать по территории Украины дополнительные объемы, заявила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, это является целенаправленной политикой РФ.
Топ-менеджер ОГТС считает, что Москва готовит почву для дальнейшего политического давления в связи с возможными препятствиями, которые будут возникать с осени с момента рассмотрения сертификации Северного потока-2.
По ее словам, Украине нужно "готовиться к диверсификации собственных источников поставки газа".
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Ранее Юрий Витренко заявил о том, что предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.
Комментируя заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".
Контракт на транзит газа между Россией и Украиной
30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.
Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.
Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."
Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.
Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.