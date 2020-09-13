Поднимется ли курс доллара выше 28 гривен: эксперты дали прогноз

Мнения экспертов относительно курса доллара отличаются / УНИАН

Курс доллара в Украине до конца октября, пока не пройдут выборы в местные советы, должен быть стабильным – стоимость американской валюты не поднимется выше 28 гривен.

Такое мнение высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает Сегодня.

По словам эксперта, на валютном рынке будет доминировать политический, а не экономический фактор.

"Нацбанк продолжает жестко мониторить верхнюю и нижнюю границы коридора, с помощью продажи либо покупки валюты, не допуская выхода курса за его пределы. Уже очевидно, что регулятор на фоне роста деловой активности установил новый коридор курса 27,5-28 грн/доллар, или на 20 копеек выше предыдущего. И с помощью валютных резервов не допустит роста курса выше 28 грн/доллар", – отметил Пендзин.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что политический фактор вряд ли настолько важен, чтобы регулятор изо всех сил удерживал курс не выше 28 грн/доллар, даже в ущерб экономике и доходам госбюджета.

"Скорее всего, 28 станет серединой коридора, а курс будет колебаться вверх и вниз в пределах 15-20 копеек", - прогнозирует эксперт.

По его словам, на следующей неделе средний курс продажи доллара может вырасти до 28,10-28,20 гривни.

Читайте такжеЭксперт назвал лучшую валюту для хранения сбережений во время пандемииРуководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин добавил, что на курс доллара повлияет тот факт, что Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит ослабляться и будет торговаться на межбанке в диапазоне 27,8-27,9 грн/долл. Не исключено и падение курса ниже психологической отметки 28 гривен за доллар. Но за него Нацбанк будет бороться, не допуская значительного удешевления гривни. В итоге наличный доллар также превысит 28 грн в продаже, но окажется не более 28,10-28,15 грн/доллар, что вполне нормально", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал Главред, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года. В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривни за доллар, на конец года - 28,8 гривни.