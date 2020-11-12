Порт ТИС заподозрили в схемах по неуплате налогов – СМИ

Порт Южный / ГП МТПЮ

Группу компаний "Трансинвестсервис" заподозрили в выводе в оффшоры значительных сумм и уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен в год. Журналисты программы "Чрезвычайные новости" на ICTV заинтересовались деятельностью ТИС.

ТИС - крупнейшая в Украине частная портовая группа, в которую входит 6 морских терминалов в акватории государственного порта "Південний". Совладелец компании, которая позиционирует себя как "история украинского успеха", бизнесмен Андрей Ставницер. Однако большая часть предприятий принадлежит одиозному российскому миллиардеру Алексею Федорычеву и зарегистрирована за рубежом. Сам россиянин живет в Монако, некоторые фирмы зарегистрированы там, а остальные - в Люксембурге, Нидерландах и Венгрии.

Такая сложная схема собственности позволяет выводить большую часть доходов из-под украинского налогообложения за границу. Частная стивидорная компания ТИС переваливает наибольший поток грузов в порту "Южный", но налогов платит вдвое меньше, чем государственный конкурент, - говорится в программе. По предварительным расчетам экспертов за год государство недополучает минимум 600 млн грн налогов. В государственной стивидорной компании, работающей в порту "Південний" это объясняют государственным налоговым регулированием и отчислениями, которые отличаются в государственном предприятии и частной компании. На официальные запросы ICTV Государственная налоговая служба и пресс-служба самого Ставницера отказались комментировать журналистам этот вопрос.

Среди других схем - буксирный бизнес дочерней компании ТИС P&O Marytime. С 4 единиц буксирного флота 2 судна последняя завезла в Украину, используя схему временного ввоза. Фактически, это морские "евробляхи", ввозимые без уплаты всех пошлин в бюджет. Заявленную стоимость буксиров занизили, а арендную плату за их использование зарубежной компании наоборот завысили. Это позволило еще больше уменьшить уплаты в бюджет НДС, акцизного сбора и налога на прибыль. Как отмечают эксперты, только за счет такой схемы объем средств, которые не доходят до налогообложения, в год может достигать 3 и больше миллионов гривен.

Несмотря на это, частной компании ТИС разрешили забирать себе часть государственного корабельного сбора согласно приказу Мининфраструктуры №316. По оценкам экспертов, за последние семь лет объемы этих средств могут достигать сотни миллионов долларов. По назначению эти деньги должны идти на улучшение портовой инфраструктуры. Однако, когда ТИС запускал самый дорогой в стране зерновой терминал "Нептун", проведение дноуглубления к причалу, где он расположен, стоимостью 1 млрд гривен полностью профинансировало государство.